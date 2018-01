Start in die Freibad-Saison: Endlich wieder plantschen!

Noch lockt es wohl niemanden nach draußen ins Freibad oder an den Badesee. Aber die Meteorologen geben sich hoffnungsvoll: In der nächsten Woche sollen die Temperaturen langsam, aber stetig steigen und mit etwas Glück erwarten uns Mitte Mai sonnige Tage - wie gemacht für den ersten Sprung ins kühle Nasse.



Die Freibäder in der Region Kulmbach und in angrenzenden Landkreisen sind für die neue Badesaison bereits bestens gerüstet: Die Mitarbeiter haben viele Stunden Arbeit investiert, um die technischen Anlagen zu warten, die Becken zu putzen und die Grünanlagen zu reinigen. Die Badegäste können also kommen. Sie können in den Freibädern übrigens nicht nur schwimmen: Überall gibt es auch ein großes Freizeit-Angebot mit Ballspielfeldern, Tischtennisplatten, oder Kinderspielplätzen- und natürlich gastronomische Angebote.



Im Kulmbacher Freibad werden sich die Besucher ein wenig umgewöhnen müssen: Der große Sprungturm, über Jahrzehnte hinweg das Wahrzeichen des Bades, ist verschwunden: Weil das Springerbecken marode und eine Sanierung zu teuer war, wurde der Turm vor kurzem gesprengt, das Becken wurde abgebaut. Bis zum Saisonstart Mitte Mai soll dort eine Grünfläche angelegt werden.



Wer natürliche oder naturnahe Gewässer den gekachelten Schwimmbecken vorzieht, wird im Landkreis Kulmbach übrigens ebenfalls fündig. Bei Marktschorgast ist der Goldbergsee in den Sommermonaten ein beliebter Anlaufpunkt für Sonnenanbeter und Schwimmer. In Trebgast lockt der Badesee mit einem großen Freizeitangebot. Der Einzugsbereich reicht hier weit über den Landkreis Kulmbach hinaus. Klein aber fein präsentiert sich der Naturbadeweiher in Rugendorf.



Auch in unmittelbarer Nähe zur Stadt Kulmbach lässt es sich "natürlich" baden. Möglicherweise. Im Naherholungsgebiet Mainaue, bei den Kulmbachern besser als "Kieswäsch" bekannt, musste in den letzten beiden Sommern ein Badeverbot verhängt werden. Blaualgen hatten sich breit gemacht, verwandelten das Wasser zeitweise in eine übel riechende Brühe.



Aktuell wird versucht, mögliche Ursachen für den Algenbefall zu ermitteln - damit den Kulmbachern in diesem Jahr auch dort wieder unbeschwerte Badefreuden ermöglicht werden können.









Freibad Kulmbach



Anschrift:

Am Schwimmbad 26

95326 Kulmbach



Öffnungszeiten:

Mitte Mai bis Ende August Montag bis Freitag 6.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 20 Uhr. Ende August bis Mitte September Montag bis Freitag 6.30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 19 Uhr



Preise: Erwachsener 2,50 Euro, Familientageskarte k. A., Saisonkarte 44 Euro



Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 2,50 Euro



Besonderheiten:

Liegeflächen wurden erweitert







Hornschuchbad Mainleus





Anschrift:

Heinersreuther Str. 5

95336 Mainleus



Öffnungszeiten:

von Mai bis September, täglich von 7 bis 20 Uhr



Preise:

Erwachsener 2,50 Euro, Familie (Eltern sowie zwei Kinder) 2,50 Euro pro Erwachsener und 1,30 Euro pro Kind

Saisonkarte (Erw.): 45 Euro



Gastronomie:

ja; Portion Pommes: k. A.



Besonderheiten:

Bald sollen Wasser- und Lufttemperatur auf einer App veröffentlicht werden.











Freibad Thurnau



Anschrift:

Schorrmühlstraße

95349 Thurnau



Öffnungszeiten:

ab Mitte Mai; bei angenehmer Witterung ist von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet



Preise:

Erwachsene 2,50 Euro

Dutzendkarte 25 Euro

Jahreskarte 45 Euro



Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 1,70 Euro



Besonderheiten:

neues Kinderbecken mit Spielgeräten







Sommerbad Wirsberg





Anschrift:

Schorgasttal 60

95339 Wirsberg



Öffnungszeiten:

Von ca. Mitte Mai bis September

je nach Wetterlage von 9 bis 19.30 Uhr.



Preise: Erwachsene 3,50 Euro,

Kinder/Jugendliche (6 bis 18 Jahre) 2 Euro (Kinder unter 6 Jahre sind frei)

Familientagesticket: -

Saisonkarte Erwachsene: 44 Euro



Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 1,90 Euro



Besonderheiten:

Eine der längsten Wasserrutschen Frankens mit insgesamt 117 Metern

Donnerstag ist Familientag: Kinder und Jugendliche erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt









Familien-Freibad Stadtsteinach



Anschrift:

Badstraße 6

95346 Stadtsteinach



Öffnungszeiten: Von Saisonbeginn bis 31. Mai jeweils von 8 bis 19 Uhr

vom 1. Juni bis 15. August von 8 bis 20 Uhr sowie vom 16. August bis Saisonende von 8 bis 19 Uhr



Preise: Erwachsene 2,50 Euro

Familientageskarte 6,60 Euro

Saisonticket Erwachsener 44 Euro



Gastronomie:

ja; Portion Pommes: k. A.



Besonderheiten:

An sehr heißen Tagen und bei einem entsprechendem Bedarf bleibt das Schwimmbad bis zu einer Stunde länger geöffnet







Freibad Pottenstein



Anschrift:

Pegnitzer Str. 35

91278 Pottenstein



Öffnungszeiten:

nach Abschluss der Umbauarbeiten und schönem Wetter voraussichtlich ab dem 14. Mai; 10 Uhr bis 19 Uhr



Preise:

Erwachsene 3,80 Euro

Familientagesticket: k. A.

Saisonticket: k. A.

Kinder bis 5 Jahre frei



Gastronomie:

ja; Portion Pommes:



Besonderheiten:

Seerosen, Schilf und Lilien bilden mit der imposanten Felskulisse die Besonderheit.









Freibad Himmelkron





Anschrift:

Streitmühlstraße 4

95502 Himmelkron



Öffnungszeiten:

von Ende Mai bis Anfang Oktober

täglich von 9 bis 19 Uhr



Preise:

Erwachsene 2 Euro, Kinder (ab 6 bis 16 Jahren) 1 Euro,

Familientageskarte: k. A.

Saisonkarte Erwachsene: 30 Euro



Gastronomie:

keine Angaben



Besonderheiten:

beheiztes Schwimmbecken mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich









Freibad Hollfeld



Anschrift:

Badstraße 25

96142 Hollfeld



Öffnungszeiten:

ab Mitte Mai von 10 bis 19 Uhr, bei Regen von 10 bis 12 Uhr



Preise:

Erwachsene 3,30 Euro

Familientagesticket 7 Euro

Saisonkarte 49,50 Euro



Gastronomie:

ja; Portion Pommes: k. A.



Besonderheiten:

Kinderbecken in Form eines Fisches mit Kleinkinderrutsche

16 Meter lange Hangrutsche