Solidarität mit dem Stadtsteinacher Mesner

von KLAUS RÖßNER

Die Kündigung des Stadtsteinacher Mesners Andreas Dremer bewegt die ganze Pfarrei St. Michael. Jetzt haben sich mehrere hundert Gläubige mit ihm solidarisiert und bitten darum, ihn weiter zu beschäftigen. Innerhalb von nur vier Wochen kamen an die 500 Unterschriften zusammen, die nun übergeben werden sollen. Initiiert hat die Aktion Ingrid Kreisel. Sie möchte vermitteln zwischen den Parteien, die sich unterdessen in einem Arbeitsgerichtsverfahren gegenüberstehen. "Nach meinem christlichen Weltbild muss man Menschen in schwierigen Situationen helfen. Das gebietet der Grundsatz der Nächstenliebe. Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen. Nicht das Geld."

Ingrid Kreisel geht das Schicksal Dremers nahe. Der war von der Pfarrei zum 30. Juni gekündigt worden - aus Geldmangel. Das jährliche Defizit in St. Michael beläuft sich nach Berechnungen des Kirchenpflegers Klaus Geier auf 23 000 Euro, für eine Weiterbeschäftigung sieht er keine Perspektive.

Über 17 Jahre hinweg wirkt Dremer als Mesner, ist aber auch für Aufgaben in der Marienkapelle, an den Außenanlagen und im Kindergarten zuständig. Zudem arbeitet er auch in seiner Freizeit unentgeltlich für die Pfarrei und rief Aktionen ins Leben, die Spenden einbrachten. "Andere Pfarreien würden sich die Finger ablecken, wenn sie einen gelernten Handwerker in dieser Funktion hätten", gibt Ingrid Kreisel zu bedenken.

Der Gekündigte geht in eine ungewisse Zukunft. Als gelernter Schreiner wird er kaum mehr in seinem Beruf tätig sein können, da er nach einer schweren Krankheit behindert ist. "Das Finanzielle ist aber nur die eine Seite. Wer denkt denn an die Psyche?", fragt die 63-Jährige. Dabei richtet sie den Blick auch auf die Familie des Mesners, die ebenfalls sehr stark christlich engagiert ist und jetzt massiv seelisch unter der Situation leide.

Ingrid Kreisel möchte mit ihrem Vorstoß erreichen, dass der Mesner weiterbeschäftigt werden kann. Dazu hat sie mehrere Vorschläge zur Finanzierung entwickelt. Etwa den, bei Messen, Jubelhochzeiten oder anderen Anlässen um freiwillige Spenden zu bitten. Der Erlös könnte dann zur Entlohung des Mesners hergenommen werden. Das Pfarrheim könnte vermietet werden, und das Geld aus den Kollekten müssten nicht zwingend immer für Angelegenheiten außerhalb der Pfarrei verwendet werden. Auch einen freiwilligen Obolus könnte sie sich vorstellen:"Viele von uns Katholiken würden gerne einen Betrag von fünf Euro monatlich geben, wenn dies die Weiterbeschäftigung ermöglicht."

Zudem weist Ingrid Kreisel auf die wirtschaftliche Situation der Diözese Bamberg hin. Die stehe sehr gut im Futter: Für 2017 sind 4,9 Millionen Euro mehr an Steuergeld-Einnahmen an sie prognostiziert (Quelle: Heinrichsblatt). Insgesamt wird sich dann das Steueraufkommen in diesem Bereich auf rund 162 Millionen Euro erhöhen. Von diesen Mitteln sollen Renovierungsarbeiten, aber auch Personalausgaben bestritten werden: "Warum werden wir in Stadtsteinach nicht an diesem Geldsegen beteiligt?"

Hinzu kommt laut der Initiatorin, dass Andreas Dremer sich dazu bereit erklärt hat, eine Reduzierung seiner Arbeitszeit zu akzeptieren. Die Pfarrei sei leider auf diesen Vorschlag nicht eingegangen, bedauerte die 63-Jährige. "Er soll gehen. Eine andere Lösung kommt offenbar nicht in Frage. Ehrenamtliche sollen dann seine Aufgaben übernehmen."

Diesen Ansatz aber hält Ingrid Kreisel für verfehlt. Zu umfangreich, aufwendig und zeitintensiv seien die Tätigkeiten, als dass sie zufriedenstellend auf ehrenamtlicher Basis geleistet werden könnten.

Froh zeigte sich die Rentnerin darüber, dass ihre Unterschriftenaktion so großen Zuspruch erzielt hat. Und dies nicht nur bei Katholiken. Auch Protestanten hätten sich mit Dremer solidarisch erklärt. Die Stadtsteinacherin dankte ausdrücklich ihren 25 Helfern, die die Listen von Haus zu Haus getragen hatten. Die Aktion wird noch bis Freitag fortgesetzt. Dann will die Stadtsteinacherin die Listen an die Pfarrei übergeben - und an die Erzdiözese Bamberg.