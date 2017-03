Sieben auf einen Streich: Kulmbacher Künstler stellen aus

Inzwischen zum siebten Mal zeigen sieben Künstler aus dem Kulmbacher Kunstverein ihre Werke im Badhaus. "Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn der Kunstverein ausstellt", sagte stellvertretende Landrätin Christina Flauder bei der Vernissage am Mittwochabend, und Stadträtin Corinna Hörath meinte: "Sieben aus dem Verein steht für sieben Mal Qualität und sieben Mal Vielfältigkeit."





Vielfalt an Techniken, Materialien und Ideen



Das ist auch Zweck der Veranstaltung, nicht nur, um den Mitgliedskünstlern eine Ausstellungsplattform zu bieten, sondern um den Besuchern die Vielfalt an Techniken, Materialien und Ideen näherzubringen, mit der die Künstler aufzuwarten haben.



"Schere - Stein - Papier" lautet das Motto. Wie Zweiter Vorsitzenden Cornelia Morsch anmerkte, sei man hierzu von der Künstlerin Bettina Specht inspiriert worden. "Ihre verspielten Papierarbeiten, geprägt von Farb- und Schattenspiel, haben mich zu diesem Titel angeregt", sagte Morsch. Also hieß es, weitere Künstler passend zum gefundenen Thema zu finden.



Mit an Bord ist Ute Plank mit großformatiger Ölmalerei auf Leinwand, in der sie realistisch junge Gesichter darstellt, die einem lachend entgegensehen.





Intensiv wirkende Frauenfiguren



Zwar nicht aus Stein, aber aus Porzellan sind die fast lebensgroßen Büsten von Sigrid Frey, einer Keramikerin aus Igensdorf. Ihre intensiv wirkenden Frauenfiguren modelliert sie in einem aufwendigen Verfahren in Keramik, Ton und Porzellan, und man neigt als Betrachter dazu, mit ihnen eine Geschichte verbinden zu wollen.



In einem ganz anderen Format, beinahe schon holografisch, erscheinen die Arbeiten von Beka Gigauri. Der Künstler, der in Kulmbach, Berlin und New York arbeitet, ist fasziniert von Informationsströmen im Nanobereich, und so entstand eine Serie von feinen, sehr dichten Farb- und Tuschstiftarbeiten.



Eine Art Forscher ist auch Andreas Schobert, der in seinem Atelier in der Oberen Stadt verborgene Schätze aus der Vergangenheit aufspürt, sie bearbeitet und neu in Szene setzt. Mit seinen Farben sorgt er für Alterungsprozesse, verwendet zum Beispiel Rost und setzt Materialien ein, die auf Trödelmärkten oder im Antiquariat zu finden sind.





Verena Mattas ist die Jüngste im Kreis



Die Jüngste im Kreis der "Sieben" ist Verena Mattas aus Kulmbach, die an der Fachhochschule für Gestaltung in Bayreuth Kunst studiert. Bereits mit 14 Jahren hat sie erste Auszeichnungen erhalten, im Badhaus präsentiert sie sich mit Fotografien ihrer Bodypainting-Arbeiten. "Die Idee dazu entstand zur letzten Landesgartenschau, da wurden wir gebeten, einen Kalender zu gestalten", sagte die junge Studentin, die zur Vernissage ihr Modell Katharina Schurkus mitgebracht hatte.



Last not least wäre Cornelia Morsch zu nennen, die ihre Zeichnungen im Badhaus präsentiert. "Ihre Arbeiten sind ein Ausdruck ihrer starken Persönlichkeit, ihre Bilder saugen keine Energie aus dem Betrachter, sie bringen Energie, Freude an der Perfektion, der handwerklichen Kunst und des Ausdruckes", lobte Vorsitzender Karl-Heinz Greim die Arbeiten seiner Vorstandskollegin.



Sieben aus dem Verein zeigen ein großes Spektrum ihres Könnens, doch zumindest was die Vernissage angeht, muss die Zahl der Künstler auf acht oder gar neun revidiert werden, denn Ralf Probst, Musiklehrer am Frankenwaldgymnasium Kronach, und sein ehemaliger Schüler Philipp Sammet lieferten einen kleinen, percussionistischen Ohrenschmaus auf außergewöhnlichen Instrumenten.





Die Öffnungszeiten



"Wir haben uns das Motto der Ausstellung zu Herzen genommen und uns instrumental darauf eingestellt", sagte Ralf Probst, und so trommelten sie coole Beats auf Töpfen und Pfannen, auf einem Karton oder rockten mit Hilfe von Papiertüten. Ein stimmiger Act, der das zahlreich erschienene Publikum begeisterte.



Die Ausstellung "Sieben aus dem Verein" ist noch bis 30. April im Kulmbacher Badhaus und in der Oberen Stadtgalerie des Kunstvereins zu sehen. Das Badhaus ist von Freitag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet, die Obere Stadtgalerie am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.