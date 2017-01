Kreis Kulmbach: Schwerer Unfall zwischen Untersteinach und Guttenberg

Schwerer Unfall im Kreis Kulmbach: Etwa 500 Meter vor dem westlichen Ortseingang von Guttenberg stießen am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein VW Transporter und ein VW Polo in einer Kurve frontal zusammen.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war in diesem Bereich spiegelglatt.