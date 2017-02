Schwerer Unfall in Kulmbach: Ein Mensch stirbt, weiterer in Lebensgefahr

In Kulmbach, auf der Höhe Kauernburg, ist es am Montagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen, wie die Polizei in einer Sofortmeldung berichtet.



Laut Polizei sind zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen. Ein Mensch wurde dabei tödlich verletzt. Ein weiterer wurde schwerst verletzt.