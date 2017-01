Rugendorf: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein 54-Jähriger wollte am Donnerstagnachmittag von der B 303 in die Mühlleite in Rugendorf abbiegen, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm hielt noch ein 44-jähriger Mann.



Gerade als der Handwerker wieder anfahren wollte, näherte sich aus Richtung Stadtsteinach noch eine 23-jährige Frau mit ihrem Pkw. Da sie die Situation falsch einschätzte und nicht bemerkte, dass die beiden Fahrzeuge vor ihr standen, bremste sie zu spät und fuhr auf den Pkw vor ihr auf.



Polizeiangaben zufolge wurde deren Pkw durch die Wucht des Aufpralls noch auch den Transporter davor geschoben. Da an der Unfallstelle Flüssigkeiten ausliefen, kümmerte sich die Feuerwehr Rugendorf um die Fahrbahnreinigung und übernahm die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme.



Die beiden total beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 10000 Euro.