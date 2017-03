"Rock in Oberfranken" geht in neue Runde

Vier Bands kämpfen dabei um den Titel "Oberfrankens Band des Jahres". Zum Abschluss der Tour am 29. April wird erstmals auch ein Konzert in der Kulturschule in Gößmannsreuth gespielt.

Bei der R.I.O.!-Clubtour 2017 stehen die vier Gewinner der regionalen Vorentscheide auf der Bühne: In Bayreuth siegten "The Rolling Chocolate Band", in Coburg die Ein-Mann-Band "He told me to" und in Bamberg gewann "Robert Robsen", der mit seiner Band "The Attic" an der Tour teilnimmt. "Rockbeton & The Mörtels" überzeugten die Jury beim Vorentscheid in Hof, beim Konzert in Gößmannsreuth wird die Gruppe allerdings von "Maximilian Adler", dem Zweitplatzierten des Vorentscheids, vertreten.

"Ich erwarte tolle Liveauftritte, jede Band ist für ihr Genre sehr gut, das Publikum wird auf seine Kosten kommen", ist sich Samuel Rauch, der Popularmusik-Beauftragte des Bezirks Oberfranken, sicher. "Die Tour wird den Bands ein Plus an Erfahrung bringen, nach jedem der fünf Auftritte gibt es Feedback und Tipps, wie sie sich professioneller präsentieren können."

Das Publikum entscheidet bei den Konzerten per Voting, welche Band den Titel "Oberfrankens Band des Jahres 2017" tragen darf.

Die Kulturschule in Gößmannsreuth ist in diesem Jahr erstmals Teil der R.I.O.!-Clubtour. Dort hat sich in den vergangenen Jahren ein Probenraumzentrum entwickelt, von den Musikern wurde ein Veranstaltungsraum hergerichtet. "Dieses Engagement ist super - und das wollen wir unterstützen", so Samuel Rauch.

Die Bands spielen am 21. April im Jungen Theater in Forchheim, am 22. April im Alten Bahnhof in Hof, am 27. April im Sound-n-Arts in Bamberg, am 28. April im Domino in Coburg und am 29. April in Gößmannsreuth. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.