Roboterwettbewerb in Kulmbach

13 Teams traten am Mittwoch bei dem Roboterwettbewerb der "First Lego League" im Jugendzentrum Alte Spinnerei an. Das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium, das den Wettbewerb organisierte, schickte dafür gleich drei Teams ins Rennen. In den drei unterschiedlichen Kategorien Teamwork, Forschung und Roboterdesign mussten die Schüler mit ihren Lego-Robotern, die sie selbst entwickelt und programmiert haben, eine Jury überzeugen.



Spezialisten in der Jury

Diese bestand unter anderem aus Gerhard Fischerauer und Matthias Ehmann, die beide als Professoren an der Universität Bayreuth tätig sind. Denen präsentierte auch das MGF-Team "Legostheniker 1" ihren Roboter. "Wir haben für den Bau eine eher kompakte Konstruktion gewählt, damit sie agiler und stabiler ist", erklärt der Neuntklässler Luca Beetz den Juroren.



Am Ende reicht die Überzeugungsarbeit der Schüler nicht aus, um es unter die ersten drei Plätzen zu schaffen. Dafür aber besticht das Team durch ihre hohe Frauenquote - gleich zwei Mädchen zählt das Bastlerteam. Tatsächlich findet sich unter den Legobauwerken der anderen Gruppen auch das eine oder andere Exemplar, das in seiner Höhe schon fast die Ein-Meter-Marke erreicht. Das sieht mitunter zwar imposant aus - aber bewährt sich der Gigant dann auch in der Praxis?



Das stellt sich spätestens in der letzten Disziplin, dem sogenannten Teamtest, heraus. Dabei muss der Roboter eine von der Jury ausgewählte, zuvor also unbekannte Aufgabe bewältigen. Hierbei ist die Wahl eines Hochbaus tatsächlich eher unpraktisch gewesen, gesteht Gregor Scheuerecker vom Team des Bayreuther Gymnasiums Christian Ernestinum, nachdem deren Roboter einige Gleichgewichtsschwierigkeiten hatte.



Die Kulmbacher "Legostheniker 3" schlugen sich, bis auf kleinere Hürden, mit Bravour durch die Aufgabenparcours bis in das Halbfinale, wo sie sich einen respektablen dritten Platz sicherten. Die "Legostheniker 2", die Juniorengruppe des MGF, scheiterte dagegen schon im Viertelfinale. Damit haben sich die Nachwuchstüftler zumindest einmal den Respekt ihrer älteren Mitschüler gesichert. "Zwar waren ihre Roboter technisch noch nicht so ausgereift, aber die Kleinen haben teilweise kreativere Ideen als wir", gestand der 16-jährige Patrick Bär, der seit einigen Jahren an dem Wettbewerb teilnimmt.



Kronacher holen Sieg

Gesamtsieger und Gewinner in gleich mehreren Disziplinen wurde am Ende das Team "Robolution" vom Kaspar-Zeuß-Gymnasium in Kronach. Mit einer Bewertung von über 140 Punkten, der doppelten Punktzahl des Zweitplatzierten, stellten sie sich auch im Teamtest als die unangefochtenen Sieger des Robo-Cups heraus.



Auf die Frage, wie sich das Team selbst die Überlegenheit erklärt, betont der Kronacher Georg Kaiser, dass es kein Geheimrezept gebe. Aber auch er erzählt, dass es bei der Entwicklung der Roboter besonders darum gehe, pragmatisch zu denken und sich auf die wichtigsten Funktionen zu konzentrieren. Aber auch viel Zeit haben die Schüler investiert. Besonders in der Phase vor dem Wettbewerb wurde über die eigentlichen Termine hinaus auch in der Freizeit an den kleinen Maschinen gebastelt.



Der Gesamtsieger der drei Prüfungskategorien und die Gewinner des Teamtests haben sich durch ihren Sieg nun für die Teilnahme am Halbfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Die findet dieses Jahr in Regensburg statt. Die anderen Teams ließen sich von ihrer Niederlage nicht entmutigen, und der eine oder andere entwickelte schon Verbesserungsvorschläge für den Wettbewerb im nächsten Jahr.