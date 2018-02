Raser ist in Kulmbach mit 104 Stundenkilometern unterwegs

In der Nacht zum Dienstag führten Beamte der Kulmbacher Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Kreuzstein durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 Stundenkilometer.



Spitzenreiter war dort ein 18-jähriger Kulmbacher, der mit seinem Golf mit 104 Stundenkilometern gemessen wurde. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.



Da er sich noch in der Probezeit befand, sollte sich der Schnellfahrer auch auf eine Nachschulung einstellen.



Ansonsten wurden mehrere kleinere Geschwindigkeitsverstöße geahndet,die ein Verwarnungsgeld von 25 Euro zur Folge hatten.