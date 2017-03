Raiffeisenbank schließt die Marktschorgaster Filiale

von ALEXANDER HARTMANN

Die Banken-Krise schlägt auch in Marktschorgast zu: Die Raiffeisenbank Gefrees, die in der Marktgemeinde eine ihrer vier Filialen betreibt, schließt die Geschäftsstelle am 1. Mai. Es ist die kleinste Geschäftsstelle mit dem kleinsten Kundenstamm. Rund 8000 Kunden zählt die Genossenschaftsbank. Etwa 500 sollen es in Marktschorgast sein.



Mitarbeiter müssen gehen

Die Raiffeisenbank, deren Bilanzsumme 124 Millionen Euro beträgt, will Kosten senken, um Gewinne erwirtschaften und den Mitgliedern ihre Dividende zahlen, aber auch um Risiko-Rückstellungen bilden zu können. Nachdem Fusionspläne gescheitert waren, wird jetzt bei den Filialen und beim Personal an der Kostenschraube gedreht.



Marktschorgast wird zugemacht, die Öffnungszeiten der Filiale in Bischofsgrün werden gekürzt. Drei von 27 Beschäftigten werden, so heißt es, bis Jahresende das Haus verlassen müssen.



"Traurige Nachricht"

"Für Marktschorgast ist das eine traurige Nachricht", sagt Bürgermeister Hans Tischhöfer, (Freie Wähler), der beim Blick aus dem Rathaus auf die Raiffeisenbank-Geschäftsstelle am Marktplatz sieht. Überrascht war er aber von deren Schließung nicht. "Der Schritt hat sich angedeutet, nachdem die Filiale seit einem Jahr ja auch nur an zwei halben Tagen geöffnet war."



In Zeiten des Online-Bankings ...

Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Begründung des Vorstands nachvollziehbar, so der Bürgermeister, der weiß, dass die Niedrigzinsphase die Banken belastet und die Kunden in Zeiten der Digitalisierung mehr und mehr zum Online-Banking ins Internet und nicht mehr in die Geschäftsstelle gehen.



Tischhöfer will Geldautomaten

Tischhöfer bedauert, dass die Bank mit der Filiale auch den Geldautomaten abziehen will. "Mein Wunsch ist es, dass zumindest der in Marktschorgast bleibt." Der Bürgermeister hofft, dass die Raiffeisenbank die Kundennähe auch ohne Filiale pflegt und vor allem auch die Marktschorgaster betreut, die nicht mit dem Auto in die nächste Geschäftsstelle in Gefrees fahren können.



Ganz ohne Geldinstitut sind die Bürger aber auch künftig nicht, denn die Sparkasse Kulmbach-Kronach hält bis dato an ihrer Filiale am Markplatz fest.