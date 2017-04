Radfahrerin kollidiert frontal mit Auto in Kulmbach und verletzt sich schwer

Eine 61-jährige Kulmbacherin wurde am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr sie die Theodor-Heublein-Straße in Richtung der Petzmannsberger Straße und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Pkw-Fahrer zusammen, welcher nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und die Radfahrerin frontal erfasste.



Durch den Sturz zog sich die 61-Jährige schwere Verletzungen zu, die anschließend im Klinikum Kulmbach behandelt wurden. Am Pkw entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.