Prunksitzung in Stadtsteinach: Schautänze und viel Klamauk

von PETER MÜLLER

45 Minuten vor Mitternacht: Hansi Hümmer, Vorsitzender der Faschingsgesellschaft Stadtsteinach, kommt ins Schwitzen. Profi-Komiker Alexander Göttlicher aus Betzenstein, der als letzter Büttenredner der Prunksitzung in der Steinachtalhalle angesagt ist, fährt noch auf der Autobahn. Mit Musik und Schunkelrunden wird das Programm in die Länge gezogen, doch das Warten lohnt sich: Als Göttlicher dann mit einem knallroten Anzug die Bühne betritt, dauert es nicht mehr lange bis zum ersten Szenenapplaus.



"Godfather of Frängisch"

Der "Godfather of Frängisch" demonstriert - neben "vielen Infos über Sex" - die Doppeldeutigkeit unserer Sprache: "Treffen sich zwei Rechtsanwälte. Fragt der eine: Wie geht's? Ich kann net klagen, antwortet der andere. Der Ärmste!"



Göttlicher zeigt auch, warum er die ZDF-Küchenschlacht gewonnen und schon bei "Lanz kocht" aufgetreten ist: Mit einer - wichtig - "langsam drehenden" Bohrmaschine zaubert er aus gelben Rüben Fusilli-Spiralnudeln und bastelt aus dem Rest des Gemüses Flöten. Die drückt er dann acht Zuschauern, an der Spitze Bürgermeister Roland Wolfrum, in die Hand - und fertig ist das "1. Stadtsteinacher Karotten-Orchester." Genial!



Nach "Alle meine Entchen" und "Highway to Hell" mit Flötentönen kommt das große Krabbeln: Die Maxi-Garde präsentiert ihren Schautanz "Aranea - die etwas andere Jagd" in glitzernden, aufwendig gearbeiteten Spinnenkostümen. Die Truppe brilliert dabei nicht nur optisch, sondern auch in choreografischer Hinsicht - ein furioser Abschluss des Abends.



Die Schautänze zuvor bestritten die Midi- und die Micki-Garde, die ebenso großen Probenfleiß verrieten wie das Weiberballett (Motto: "Mit 66 Jahren") und das Männerballett ("Fit and Fun in San"). Sowohl die Damen als auch die Männer beeindruckten durch erstaunliche Fitness. Sie kamen jeweils um Zugaben nicht herum. Nicht zu vergessen Tanzmariechen Nicole Gomer, die wie ein Wirbelwind über die Bühne rauschte, und das Tanzpaar Hannah Hendel und Anton Gomer, deren Hebefiguren fast professionellen Ansprüchen genügen.



Das Hugo-Team mit Hansi Hümmer, Roland Bayer, Horst Kampe und Marcel Ott - Letzterer agierte auch als Moderator - lockerte die Programmpunkte mit Gesangseinlagen auf.



Lieber mit dem Bauch reden

Erster Akteur in der Bütt war Herbert Baumann, das "Kronicher Nölla". Er hat bereits erfolglos 1100 Diäten ausprobiert, weshalb er lieber mit und über seinen Bauch redet. Der, so sein Credo, sei die bessere Intelligenz. "Und er wächst. Treffen Sie deshalb Ihre Entscheidungen immer aus dem Bauch heraus!"



Vor dem Auftritt Hansi Hümmers, der in keiner Stadtsteinacher Bütt fehlen darf, stellte sich für Viele die Frage, welche Zoten er diesmal im Gepäck hat. "Ich hob' dem Söllner versprochen, dass ich nicht unter die Gürtellinie geh'", verriet das Urgestein der Faschingsgesellschaft gleich zu Beginn - und hielt sich auch daran. Den Söllner, seines Zeichens Landrat und Stanicher Ehrenbürger, hatte er, offensichtlich etwas kränklich aussehend, vor dem Klinikum getroffen. Sein Rat: "Du därfst fei aweng ausspanna. Die wern doch im Landratsamt amoll sechs Wochen ohna dich auskumma." Antwort: "Scho', obber des därf kaaner merk'n!"



Last but not least: Thomas Ramming, erfahrener und mit trockenem Humor ausgestatteter Büttenredner, gab Beziehungsanekdoten und Details aus dem Familienleben zum Besten. Etwa von seiner Schwester, die einen Vollpfosten geheiratet habe. "Der hat beim Formel-1-Rennen seine ganze Kohle aufs Safety-Car gewettet."



Nicht fehlen durfte im Programm natürlich die Ordensverleihung, die Wieland Beierkuhnlein vom Fastnacht-Verband Franken übernahm. Den Verdienstorden überreichte er an Simone Tautermann und Präsident Andy Sesselmann, der bereits seit 29 Jahren aktiv ist. Den Verdienstorden in Silber des Bundes Deutscher Karneval (BDK) erhielten Vorsitzender Hansi Hümmer und Dritter Vorsitzender Thomas Ramming. Verbandsorden gab es für Landrat Klaus Peter Söllner und Evelyn Hofmeister.

Mit der höchsten Verbandsauszeichnung, dem "Till von Franken" in Silber, darf sich künftig Gardeleiterin Verena Ramming schmücken.



Zweite Sitzung ist ausverkauft

Fazit: Ein rundum gelungenes Programm, auf das sich die Besucher der zweiten Sitzung am kommenden Samstag schon freuen dürfen. Die Veranstaltung ist übrigens ausverkauft.