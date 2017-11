Polizei findet gestohlenen Tresor in der Kulmbacher Kieswäsch

Der bei einem Einbruch in eine Jugendwerkstatt in Kulmbach im Jahr 2013 entwendete Tresor konnte am Dienstagmorgen durch Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei aus Nürnberg geborgen werden.



Bei Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Tresor nach der gewaltsamen Öffnung in der Kieswäsch entsorgt worden war. Dort konnte er nun gefunden und sichergestellt werden.



Die drei Einbrecher, die zur Tatzeit 20 Jahre alt waren, konnten ebenfalls überführt werden.