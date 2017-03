Oberfranken rockt die "Alte Schule" in Gößmannsreuth

Vier Bands kämpfen um den Titel "Oberfrankens Band des Jahres". Zum Abschluss der Tour, am 29. April, wird erstmals auch ein Konzert in der Kulturschule Gößmannsreuth gespielt.



Bei der R.I.O.! - Clubtour 2017 stehen die vier Gewinner der regionalen Vorentscheide auf der Bühne: In Bayreuth siegten "The Rolling Chocolate Band", in Coburg die Ein-Mann-Band "He told me to" und in Bamberg gewann "Robert Robsen", der mit seiner Band "The Attic" an der Tour teilnimmt. "Rockbeton & The Mörtels" überzeugten die Jury beim Vorentscheid in Hof, beim Konzert in Gößmannsreuth wird die Gruppe allerdings von "Maximilian Adler", dem Zweitplatzierten des Vorentscheids, vertreten.



"Ich erwarte tolle Liveauftritte, jede Band ist für ihr Genre sehr gut, das Publikum wird auf seine Kosten kommen!", ist sich Samuel Rauch, der Popularmusik-Beauftragte des Bezirks Oberfranken sicher. "Die Tour wird den Bands ein Plus an Erfahrung bringen, nach jedem der fünf Auftritte gibt es Feedback und Tipps, wie sie sich professioneller präsentieren können", erklärt er die Idee hinter dem R.I.O.!-Konzept.



Das Publikum entscheidet bei den Konzerten per Voting, welche Band den Titel "Oberfrankens Band des Jahres 2017" tragen darf.



Die Kulturschule in Gößmannsreuth ist in diesem Jahr erstmals Teil der R.I.O.!-Clubtour. Dort hat sich in den vergangenen Jahren ein Proberaumzentrum entwickelt, von den Musikern wurde ein Veranstaltungsraum hergerichtet. "Dieses Engagement ist super - und das wollen wir unterstützen", so Samuel Rauch.



Die Bands spielen am 21. April im Jungen Theater in Forchheim, am 22. April im Alten Bahnhof in Hof, am 27. April im Sound-n-Arts in Bamberg, am 28. April im Domino in Coburg und am 29. April in der Kulturschule in Gößmannsreuth. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.





Bandinfos:



Rockbeton & The Mörtels - das heißt energiegeladener Kick-Ass-Rock"n Roll! Ob heavy, groovy, funny oder auch einmal soft - Rockbeton & The Mörtels decken die volle Bandbreite ab. Warum sich auf eine Schublade konzentrieren, wenn man sich aus dem ganzen Regal bedienen kann. Gerade live zeigt sich die Energie der vier Musiker, die ihrem Publikum jeden Ton voller Leidenschaft präsentieren.



The Rolling Chocolate Band: Die drei Freunde Domi (Bass/Vocals), Jonas (Drums/Vocals) und Valentin (Guitar/Vocals) fanden sich 2014 über die Skaterhalle in der alten Schokofabrik in Bayreuth als "The Rolling Chocolate Band" zusammen. Ihr Sound, eine sehr eigenständige Mischung aus Garage und Blues, erinnert an die besten Momente der 1960er Jahre, ist dabei aber nie epigonenhaft sondern sprüht vor eigenen Ideen. Angetrieben wird das Musiktrio durch die Freude an und Liebe zur Musik.



He Told Me To ist eingängiger Indie Pop. Musik, bei der man den Refrain nicht suchen muss, die sich aber dennoch erlaubt, Muster zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Ein Soloprojekt- aus der Not geboren. Als er sich nach krankheitsbedingter Absage seiner Bandkollegin alleine auf einer Bühne wiederfindet, wird aus dem Gitarristen Sandro Weich ein Singer-Songwriter. Der Coburger Musiker tauscht die Band gegen eine Loop Station und beginnt seine eigene Reise in gepflegter Do-It-Yourself-Manier...



The Attic: Als Sänger Robert Robsen für sein Projekt nach musikalischer Unterstützung suchte, fanden er und seine früheren Bandkollegen Chris und Tobse wieder zusammen und begannen auf dem Dachboden von Schlagzeuger Chris zu proben. Was zunächst als eher akustisches Projekt begann, wurde schnell lauter. The Attic machen Indie-Rock, wobei sie über Ekstase, Lügen oder die Suche nach dem Unbekannten singen.



Maximilian Adler (nur in Gößmannsreuth): Gitarrist, Straßenmusikant, Liederist, Tausendsassa und vormals Frontschwein von Empty V - Maximilian Adler ist vieles. Der Singer/Songwriter covert und schreibt eigene Stücke, die besonders durch den Punkrock beeinflusst werden.





Alle Termine der R.I.O.!- Clubtour 2017 im Überblick:



Eintritt frei!



21.4. Forchheim, Junges Theater | 20 Uhr



22.4. Hof, Alter Bahnhof | 20 Uhr



27.4. Bamberg, Sound-n-Arts | 20 Uhr



28.4. Coburg, Domino | 20 Uhr



29.4. Kulmbach, Kulturschule Gößmannsreuth | 20 Uhr

(Maximilian Adler statt Rockbeton & The Mörtels)