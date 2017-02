Neudrossenfeld investiert viel Geld in Straßen

Stolze 2,2 Millionen Euro investiert die Gemeinde Neudrossenfeld in diesem Jahr in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, in den Breitbandausbau sowie in Städtebauförderungsmaßnahmen. Nach derzeitigem Stand kann die Kommune mit Zuwendungen in Höhe von 1,25 Millionen Euro rechnen. "Wir sind stolz darauf, dass zur Finanzierung keine neue Kreditaufnahme vonnöten ist", sagte Bürgermeister Harald Hübner (CSU) am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats, in der der Haushalt 2017 einstimmig verabschiedet wurde.



Die Haushaltszahlen

Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von fast neun Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,9 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 3,05 Millionen Euro. Die Einkommenssteuer-Beteiligung steigt leicht auf 2,2 Millionen Euro, dafür sinken die Schlüsselzuweisungen um 150 000 auf 883 000 Euro. Die Kreisumlage erhöht sich auf 150 000 Euro.



Freie Finanzspanne

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 511 000 Euro. Damit bleibt eine freie Finanzspanne von 320 000 Euro, die für zusätzliche Investitionen zur Verfügung steht. Investiert wird vor allem in Straßen. Rund 850 000 Euro sind eingeplant. So werden die Fahrbahndecken der Gemeindeverbindungsstraßen Neudrossenfeld-Pechgraben und Waldbau-Schwingen sowie Teile der Ortsstraße in Schwingen saniert. Auch der Vollausbau der Gemeindeverbindungsstraße, die von der Kreisstraße nach Buch am Sand führt, wird in Angriff genommen. Hier ist mit einem Zuschuss zu rechnen.



Auf dem Bräuwerck-Areal

Der Abschluss der Ortskernsanierung steht mit Maßnahmen auf dem Bräuwerck-Areal im Infocenter und Lindenbaum-Museum bevor. Bürgermeister Hübner dankte Verwaltungsleiter Rainer Schimpf, der die Förderungen gut abgewickelt habe.



Wie Hübner mitteilte, steht als privates Städtebauförderungsprojekt die Sanierung der alten Schmiede in Altdrossenfeld an. Der Bau eines Barockgartens sei in der Bergmühlgasse unterhalb des Schlosses geplant, ein Generationenpark etwa mit Lehrgärten für Obst, Weinanbau und Spielgeräten für Senioren unterhalb des Friedhofs.



Projekt im Ortskern

Im Ortskern werde auf dem Areal unterhalb der Apotheke ein Grundstück, auf dem sich ein Leerstand befindet, umgenutzt. Dort sollen 40 bis 45 Stellplätze entstehen, um die Parksituation zu verbessern. Parkplätze würden auch mit der Gestaltung des Platzes zwischen Friedhofsstraße und dem neuen Senioren- und Pflegeheim geschaffen. Auch in den Breitbandausbau wird Geld gesteckt. Um Ortsteile anzubinden, die bis dato nicht versorgt sind, würden 250 000 Euro investiert.



Die Pro-Kopf-Verschuldung

Zur Finanzierung der Investition müssen keine neuen Schulden aufgenommen werden. Wie der Bürgermeister mitteilte, können die niedrigen Hebesätze bei den Realsteuern beibehalten werden. Mit einer Tilgungsquote von fast zwölf Prozent werde man die Verschuldung von 1,5 auf 1,3 Millionen zurückführen. Am Jahresende werde die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen bei 350 Euro liegen. Der Landesdurchschnitt bei Gemeinden gleicher Größenordnung liege bei 678 Euro. Hübner dankte Kämmerer Wolfgang Schröder, der das Zahlenwerk bestens aufbereitet habe. Der Bürgermeister machte deutlich, dass es Ziel sei, an der sparsamen Wirtschaftsführung festzuhalten. Angesichts des leichten Bevölkerungsrückgangs sei es nötig, Bauplätze bereitzustellen.

I

Bei der Feuerwehr wird gebaut

n der Sitzung wurden auch Bauanträge beraten. So wird am bestehenden Feuerwehrhaus ein Anbau errichtet oder alternativ ein neues, freistehendes Gebäude, um dort das Mehrzweckfahrzeug unterzubringen. Der Antrag der Neudrossenfelder Schreinerei Dörfler, die eine Betriebserweiterung plant, wurde genehmigt. Beschlossen wurde auch der Kauf einer neuen Tragkraftspritze für die Feuerwehr in Langenstadt.



Weiteres Trauzimmer

Als weiteres Trauzimmer neben den Räumen im Schloss und Rathaus wird das Obergeschoss des Eishauses auf dem Bräuwerck-Gelände genutzt, das über einen barrierefreien Zugang verfügt. Die Räte stimmten der Widmung zu.



Auch die Straßenausbaubeitragssatzung ist in Neudrossenfeld ein Thema. Darüber, ob die Satzung eingeführt wird, ob im Fall des Falles dann einmalige oder wiederkehrende Beiträge erhoben werden , besteht noch Beratungsbedarf.