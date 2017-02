Nach Unfällen in Kulmbach: Hilft ein Tempolimit auf der "Rennstrecke" B289?

Unfallhäufungen geben zu denken





Mehr Griffigkeit auf der Fahrbahn





Eine Chronologie des Schreckens



13. Februar 2017:

20. November 2016:

24. Juli 2016:

7. Oktober 2015:

22. März 2015:

17. Juni 2013:

16. August 2011:

Die sieben roten Punkte in der Grafik: Sie stehen für sieben schwere Unfälle, die sich in den vergangenen sechs Jahren auf dem kurzen Streckenabschnitt der B 289 zwischen Kulmbach und Kauerndorf ereignet haben. Vier Menschen haben dabei ihr Leben verloren, weitere wurden zum Teil schwerstverletzt.Manche der Beteiligten sind bis heute gezeichnet, trugen körperliche wie seelische Narben davon. Der letzte Horror-Crash ist gerade mal zwei Wochen her - zwei Männer starben dabei. Nach Auskunft der Verkehrspolizeiinspektion in Bayreuth dauert die Untersuchung dieses jüngsten Zusammenstoßes noch an. Die Ursache sei bislang nicht geklärt, das Gutachten über den genauen Hergang kann Wochen dauern. Spekuliert wurde viel, sogar darüber, ob die tief stehende Sonne an dem besagten Vormittag des 13. Februar einen der Unfallbeteiligten geblendet haben könnte.Für die zuständige Behörde, das Staatliche Bauamt Bayreuth, gaben die tragischen Ereignisse häufig Anlass, sich mit der Bundesstraße 289 zu befassen (das betraf zum Beispiel auch die von vielen Autofahrern als gefährlich eingestufte Auffahrtssituation in Kauernburg.) Auch die Unfallkommission für Stadt und Landkreis Kulmbach musste sich mit dem traurigen Thema beschäftigen - und damit, wie mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird.Immerhin ist die B 289 eine der Straßen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen in der Region; vom Kleinwagen bis zum Schwerlastverkehr ist hier alles unterwegs, was Räder hat. Und es kommt offenbar auf wenigen Kilometern Länge überproportional häufig zu schweren Unfällen auch mit Todesfolge.Auf Anfrage der BR beim Bauamt in Bayreuth hieß es zum Thema Sicherheit: Zuletzt hatte es im Januar vergangenen Jahres eine Griffigkeitsmessung gegeben. "Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Griffigkeit in diesem Bereich teilweise verbesserungswürdig ist." Aus diesem Grund sei damals umgehend mit der Vorbereitung der Feinfräsung begonnen worden. Die Rillen im Asphalt sollen den Straßenbelag rutschfester machen.Der Forderung nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung (von 100 auf 80 Stundenkilometer), wie sie auch jüngst in den sozialen Netzwerken diskutiert wurde, ist eine Absage erteilt worden. "Ein solches Tempolimit wurde von den Verkehrsbehörden in Stadt und Landkreis nicht angeordnet, da die Unfallanalyse keine Begründung geliefert hat", schreibt das Bauamt. Und ergänzt: "Mit dem Neubau der Ortsumgehung Kauerndorf kann somit auch im vorliegenden Streckenabschnitt eine verbesserte Verkehrsabwicklung erwartet werden."Ein 20-jähriger Mercedesfahrer kollidiert auf Höhe des Kauernburger "Schlössla" mit einem entgegenkommenden Transporter, gelenkt von einem 67-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach. Beide Fahrer erliegen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, die Beifahrerin im Kleinlaster überlebt schwer verletzt den Aufprall.Ein 38-jähriger Geisterfahrer aus Coburg gerät kurz vor der Ausfahrt Kulmbach-Mitte, wo der vierspurige Ausbau beginnt, aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Er kracht dort in den Lieferwagen eines 47-jährigen Paketdienstboten. Beide Männer erleiden dabei schwerste Verletzungen.Kurz vor Kauerndorf kommt es zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Kia und einem Golf. In einem der Fahrzeuge sitzt ein junges Paar mit seiner achtjährigen Tochter, im anderen zwei ältere Insassen aus Kulmbach und Hof. Alle fünf Insassen werden verletzt, einige von ihnen schwer.Ein Lastwagenfahrer aus dem Raum Hamburg nimmt an der Einmündung in die B 289 bei Kauernburg einem 34-Jährigen die Vorfahrt und fährt ungebremst auf die Bundesstraße auf. Der Autofahrer kann zwar schnell reagieren und auf die Gegenspur ausweichen, prallt dort aber mit seinem Wagen nahezu ungebremst gegen ein Baustellenfahrzeug. Er erleidet dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtet zunächst, kann aber von der Polizei kurz darauf in Untersteinach gestoppt werden.Auf Höhe der Forstlasmühle kollidieren zwei Fahrzeuge. Dabei werden die beiden Fahrerinnen, zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren, schwer verletzt.Kurz vor Kauerndorf kommt eine 44-jährige Bambergerin ums Leben, als sie über die Mittelspur gerät und einen Lastwagen rammt. Der Laster, der vollbeladen ist mit Hackschnitzel, schießt durch die Wucht des Aufpralls quer über die Fahrbahn, durchbricht die Leitplanke, rast die Böschung hinab und bohrt sich ins parallel zur Straße verlaufende Gleisbett. Der Fahrer wird leicht verletzt und hat Glück, dass zu diesem Zeitpunkt an der Stelle kein Zug verkehrt.Ein 18-Jähriger kommt auf dem Rücksitz eines Opel Astra ums Leben. Der Fahrer, ein 18-Jähriger, kommt von einer Party und will von Untersteinach nach Kulmbach. Im Wagen sitzen insgesamt vier junge Menschen. Kurz vor Kauerndorf verliert er die Kontrolle, das Auto schleudert über die Gegenspur, wird durch eine Baumreihe katapultiert und landet auf den Bahnschienen. Ein weiterer Mitfahrer im Wagen wird schwer verletzt.