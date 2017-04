Musiker aus Kulmbach und Dresden feiern doppeltes Jubiläum

Eine "irrsinnig feuchte Nacht"





Erfinder der Moonlight-Serenade





20.000 Euro für soziale Zwecke





Zwei Hefeweizen auf Ex





Meilensteine einer Musikerfreundschaft



Vereinshaus, Eiserner Vorhang oder Dixie-Express - die Begriffe, die für diese ungewöhnliche Freundschaft stehen, kann man ohne Übertreibung als nostalgisch bezeichnen. Seit 30 Jahren sind die Musiker der Old-Beertown-Jazzband aus Kulmbach und der Semper-House-Band aus Dresden nun schon ein Herz und eine Seele. Ein Grund zu feiern.In einer "irrsinnig feuchten Nacht" (Originalton Konrad Fischer Andreassohn) 1987 im Vereinshaus am Markplatz hat alles begonnen, aus einer Bierlaune heraus. Daran, dass gegenseitige Besuche mit gemeinsamen Konzerten möglich und regelmäßig stattfinden könnten, dachte beim damaligen Auftritt der Dresdner in Kulmbach ernsthaft keiner - schließlich war die Grenze zur DDR noch nahezu undurchlässig.Nur ein Jahr später gelang den Kulmbacher dann jedoch etwas, das jegliche Vorstellungskraft sprengte. Vom Bahnhof aus startete ein Dixie-Epress mit 500 Kulmbachern Richtung Sachsen. Einen Sonderzug in die DDR, davon ist Gründervater Fischer Andreassohn überzeugt, "hat es weder vorher noch nachher gegeben" - allenfalls in einem Lied von Udo Lindenberg. Er ist heute noch der damaligen Reichelbräu und dem Reisebüro Schaffranek dankbar, die die Reise irgendwie ermöglichten.Weiter beflügelt wurde die Freundschaft durch den Fall der Mauer im November 1989 und die Wiedervereinigung ein knappes Jahr später. Reisen waren jetzt einfacher, schwieriger war es nur, geeignete Termine für gemeinsame Konzerte zu finden, denn die Musiker der Semper-House-Band, allen voran Gunther Emmerlich, sind Profis, vielbeschäftigt und ständig unterwegs. Conny Fischer, dem letzten noch aktiven Gründungsmitglied der Old-Beertown-Jazzband ist es gelungen. Er hat auch die Reihe der Moonlight-Serenaden ins Leben gerufen, die heuer zum zehnten Mal stattfinden wird. Für Liebhaber des Jazz und Freunde flotter Dixie-Musik sind diese Konzerte ein absoluter Pflichttermin.Am Freitag, 23. Juni, ab 19 Uhr soll das große Doppeljubiläum - 30 Jahre Bandfreundschaft und zehn Jahre Moonlight-Serenade - mit den Fans im Deutschen Dampflokomotiv-Museum Neuenmarkt gebührend gefeiert werden. Mit Sprüchen, Spaß, Jazzmusik und einigen tollen Überraschungen, wie Konrad Fischer Andreassohn betont."Das wird keine alltägliche Veranstaltung. Wir wollen ein paar historische Daten in Erinnerung bringen und gemeinsam feiern", sagt der frühere Realschullehrer, der den Kontrabass zupft. Er ist stolz, dass zwischen Sachsen und Franken enge auch private Freundschaften entstanden sind. Ebenso erfüllt es ihn mit Stolz, bei den bisherigen Serenaden in Wernstein, Thurnau, Lichtenfels und Neuenmarkt über 20.000 Euro für soziale oder musisch-kulturelle Zwecke eingespielt zu haben.Ein Mann wird bei der zehnten Moonlight-Serenade jedoch fehlen: Udo Koch, über viele Jahre Gallionsfigur der Old-Beertown-Jazzband. Der Posaunist und Sänger ist im Februar im Alter von erst 68 Jahren verstorben. "Das ist schon ein großer Verlust. Wir alle werden im DDM bestimmt extra für unseren Udo ein Lied singen", so Fischer Andreassohn, der für den Abend einige "special guests" ankündigt. So zum Beispiel die Spitzen-Pianistin Silke Krause aus Dresden. Die Planungen liefen auf Hochtouren, die Fans dürften sich auf die eine oder andere Überraschung freuen.Einer, der bei der Ankunft des Dixie-Expresses in Dresden 1987 unter den Augen der Staatssicherheit und zur Freude der 500 Kulmbacher zwei Gläser Hefeweizen auf Ex austrank, wird in Neuenmarkt ebenfalls mit dabei sein: Gunther Emmerlich, auch als TV-Entertainer bekannt und beliebt.Karten gibt es im Vorverkauf im DDM Neuenmarkt, im Schreibwarenladen Häußinger in Thurnau, in der Apotheke am Zentralparkplatz in Kulmbach, in der Kulmbacher Brauerei sowie online unter www.oldbeertown.de . Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.Die Semperhouseband begeistert im alten Vereinshaus das Publikum; in einer feucht-fröhlichen Nacht wird der Grundstein der Musikerfreundschaft gelegt.Ein Dixie-Express mit 500 Passagieren startet am Kulmbacher Bahnhof zum Gegenbesuch Richtung Dresden. Gunther Emmerlich begeisterte die Gäste am Dresdner Bahnsteig: Er trank zwei Hefeweizen auf Ex.In der ausverkauften Kulmbacher Stadthalle geben Gunther Emmerlich und Co. ein Benefizkonzert.Die Semperhouseband ist Gast bei der Zehn-Jahr-Feier der Old Beertown Jazzband im Schalander der Reichelbräu.Im legendären Jazzkeller "Die Tonne" feiern Dresdner und Kulmbacher zehn Jahre Semperhouseband.Gemeinsames Benefizkonzertvor 600 Besuchern in der Mönchshof-Halle.Erneutes gemeinsames Konzert anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Old Beertown Jazzband im Reichel-Schalander.Mit einer Jazzgala auf der Plassenburg wird das 20-jährige Bestehen der Kulmbacher Jazzband gefeiert.Freundschaftstreffen der beiden Bands in Dresden.Jazzgala auf Schloss Thurnau.1. Moonlight Serenade in Wernsteinweitere acht Moonlight-Serenaden in Wernstein (drei), im DDM in Neuenmarkt (eine), im Stadtschloss Lichtenfels (eine) und auf Schloss Thurnau (drei)10. Moonlight-Serenade im DDM Neuenmarkt