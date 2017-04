Motorradsternfahrt in Kulmbach wirft ihre Schatten voraus

"Ankommen statt umkommen"





Innenminister Joachim Herrmann kam auf seiner eigenen Maschine durchgefroren in Kulmbach an. Als er sich schließlich neben OB Henry Schramm zum Korso der Motorrad-Sternfahrt durch die Innenstadt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ins Cabriolet platzierte, setzte auch noch Schneefall ein. "Wir waren beide weiß", erinnerte sich Schramm gestern bei der Pressekonferenz zur 17. Auflage der Großveranstaltung an das bescheidene Wetter vom vergangenen Jahr.Für das kommende Wochenende sind deutlich bessere Bedingungen angekündigt. "Die Veranstaltung hat es verdient, sie ist ein Mega-Event für die Region", sagte Landrat Klaus Peter Söllner. Und das unter anderem mit Blick auf den Tourismus. "Stadt und Landkreis haben beste Gelegenheit, sich zu präsentieren. Die Übernachtungszahlen zeigen, dass gerade Motorradfahrer wiederkommen und bei uns Urlaub machen. Das war in den Jahren vor der Sternfahrt so nicht der Fall."In die gleiche Kerbe hieb Brauerei-Chef Markus Stodden. "Diese Veranstaltung ist nicht nur der Auftakt in die Feste-Saison, sie ist aufgrund ihrer Dimension mittlerweile ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden."Aber in allererster Linie soll es sich an den beiden Tagen um den Aspekt der Sicherheit im Straßenverkehr drehen, sagte Stodden. Das Motto "Ankommen statt umkommen" zieht sich seit der ersten Auflage 2001 wie ein roter Faden durch das Event. Verkehrssicherheit und das richtige Verhalten im Notfall - auch darum dreht sich beim Mega-Event Ende April wieder vieles. Die Sternfahrt, veranstaltet von der Kulmbacher Brauerei, der Stadt Kulmbach, Antenne Bayern, dem Verband der bayerischen Fahrlehrer, dem bayerischen Innen- und Verkehrsministerium sowie dem Polizeipräsidium Oberfranken, ist zugleich ein wesentlicher Baustein im Verkehrssicherheitsprogramm 2020 unter dem Motto "Bayern mobil - sicher ans Ziel".Wie wichtig Prävention zum Start der Motorradsaison ist, verdeutlichte der neue Polizeipräsident für Oberfranken, Alfons Schieder, zumal die vergangene Biker-Saison mit einen Anstieg bei den Toten und Verletzten endete. "Von den 41 Menschen, die 2016 oberfrankenweit bei Unfällen ums Leben kamen, waren 12 Kradfahrer. Das sind 30 Prozent. Eine weitere bedenkliche Zahl: An 60 Prozent der Unfälle tragen Motorradfahrer die Schuld. " Insofern gelte es, die Zweiradfahrer für das richtige Verhalten - und damit ihre eigene Sicherheit - zu sensibilisieren. "Dafür bietet die Sternfahrt die richtige Plattform."Ganz praktische Erlebnisse lassen sich beim Mitmach-Parcours sammeln, wie Brauerei-Marketingleiter Andreas Eßer erläuterte. An 35 Stationen werden diverse Themenblöcke aufbereitet: von der richtigen Ausrüstung über den persönlichen Gesundheitscheck bis hin zur Fahrvorbereitung und dem richtigen Reagieren in Unfallsituationen. Als Lohn gibt es Preise wie Helme und Hotelgutscheine zu gewinnen. Die Jüngsten dürfen sich unter anderem auf einer Tretauto-Strecke spielerisch an das Thema Straßenverkehr und Sicherheit heranwagen.Ein Höhepunkt dürfte wieder das Eintreffen des Motorradkorsos am Sonntagmittag werden. Die Strecke durch die Stadt führt nach Henry Schramms Worten auf der gleichen Strecke wie in den vergangenen Jahren - trotz der Großbaustelle am Zentralparkplatz. "Einige Übergänge dort werden entsprechend angeteert, damit die Biker an jeder Stelle sanft und sicher ans Ziel geleitet werden."Auf dem Brauerei-Gelände in der Lichtenfelser Straße präsentieren sich am Samstag und Sonntag unter anderem der ADAC, das BRK und der TÜV. Das leibliche Wohl ist unter anderem an einem Food-Truck garantiert, wie Organisator Johannes Schaller von der Brauerei erläuterte. Zudem spielen an beiden Tagen Live-Bands.Auf dem Parkplatz des Kulmbacher Freibades findet am Samstag ab 10 Uhr ein kostenloses Warming-Up statt. Um 12 Uhr beginnt die Motorradsternfahrt mit Öffnung der Verkehrssicherheits- und Verkaufsmesse.An beiden Tagen zeigen Polizei, Feuerwehr und BRK in Unfallszenarien die Bergung einer Person aus einem auf dem Dach liegenden Auto sowie die Rettung eines Bikers nach einem Seitenaufprall.Den Sonntag eröffnet um 10 Uhr der Motorrad-Gottesdienst mit Musik. Um 12 Uhr trifft der große Motorradkorso auf dem Brauereigelände ein, gegen 13 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung der Gäste durch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.An beiden Tagen spielen Live-Bands. Samstag gastieren auf der Hauptbühne: (ab 14 Uhr) Rocking Seats and Friends, City-Rockers, Vol.Beatclub sowie die Antenne-Bayern-Band (19.30 Uhr). Sonntag spielen ab 13.30 Uhr Nightrider.Das komplette Programm gibt es online unter www.motorradsternfahrt.de.