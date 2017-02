Mit sich und der Welt zufrieden

Aber ist Franken wirklich ein gesegnetes, ein gelobtes Land? Vermutlich. Meinungsforscher, die Daten für einen "Glücksatlas" zusammengetragen haben, kommen jedenfalls zu dem Schluss, dass die Franken ein ziemlich glückliches Völkchen sind - glücklicher jedenfalls als, zum Beispiel, die Südbayern.

Wie kann das gehen? Ein Volk, seit mehr als 200 Jahren geknechtet unter bajuwarischer Herrschaft? Weit weg von den hohen Bergen und stolzen Strömen im Süden des Bundeslandes? Gebeutelt von Abwanderung und Fachkräftemangel, Opfer der demographischen Entwicklung und traumatisiert von schweren Schicksalsschlägen (der "Glubb"!)?

Vielleicht resultiert das fränkische Glücksgefühl aus einer gewissen Resignation. Die Schicki-Micki-Bussis werden sich auch in der Zukunft nicht bei uns ansiedeln, auch nicht die staatlichen Renommier-Einrichtungen wie das geplante Museum der Bayerischen Geschichte. Stattdessen bekommt die Region - in Marktredwitz - ein neues Gefängnis.

Also freut man sich an den kleinen Dingen: Daran, dass die Fränkische Schweiz die höchste Brauereidichte hat, was jeder Wanderung einen krönenden Abschluss garantiert. Daran, dass wir am Wochenende direkt vor der Haustür durch Wälder streifen und auf (mittelmäßig hohe) Berge steigen können, während die Münchner noch auf der B 2 kurz vor Garmisch im Stau stehen. Oder daran, dass das Leben bei uns um einiges preiswerter ist als anderswo.

So ganz übel ist es bei uns ja auch nicht. "Gottesgarten" nennt man die Region am Obermain. Schon der Liederdichter Victor von Scheffel konnte sich fast nicht Schöneres vorstellen, als zur schönen Sommerzeit ins Land der Franken zu fahren. Und die Markgräfin Wilhelmine, die in ihren Memoiren beschreibt, wie sie als frischgebackene Ehefrau des Markgrafen Friedrich vom preußischen Königshof gewissermaßen unter die Barbaren nach Oberfranken kam, fand hier immerhin das eine oder andere Fleckchen vor, das ihrer Hofdame "Sans pareil" (Ohne gleichen) schien.

Und so mag der eine oder andere Franke auf die Fragen der Glücksforscher geantwortet haben: "Bassd scho." Was übersetzt so viel heißt wie: "Ja, natürlich sind wir glücklich!"





Micahel Kraus, 54, Ausdauersportler





"Franken ist für mich als Läufer ein Genuss", sagt Ausdauersportler Michael Kraus (54), der schon in der Wüste Gobi und in der Sahara die Laufschuhe angezogen hat, am liebsten aber in der Heimat seine Runden dreht - und dabei die fränkische Landschaft genießt.





Onur Coskun, Imbiss-Besitzer



"Mir gefällt die Stadt, wir wollen nirgendwo anders hin", sagt Onur Coskun vom Istanbul-Grill am Zentralparkplatz. Seit 43 Jahren lebt er in Kulmbach. Der Blick von seinem Imbiss auf die Plassenburg sei "einfach nur schön".





Rüdiger Baumann, 56, Theatermacher



"Ich habe es gut erwischt - mit meinem Leben und meinem Theater!" Die berühmten Bretter, die die Welt bedeuten: Sie bescheren Rüdiger Baumann Glücksgefühle. "Dazu bin ich in der glücklichen Lage, dass ich zwischen Leben und Beruf keine Trennlinie zu ziehen brauche. Ich gehe nicht zur Arbeit, auch wenn ich arbeite." Der 56-Jährige ist Gründer und kreativer Kopf der Kulmbacher Theatergruppe "Der Schauhaufen", sein Theater "Das Baumann" in Ziegelhütten eine feste Kulturgröße. Der gelernte Fotograf und Vater einer Tochter weiß zu schätzen, dass er und seine Familie gesund sind. "Man sollte sich viel öfter bewusst sein, wie gut's einem geht." jn



Werner Reißaus, 66, Rentner





Als gebürtiger Franke - ich bin nur wenige Meter vom Kohlenhof des früheren Bahnhofes Neuenmarkt-Wirsberg geboren - bin ich glücklich, dass ich in einem wunderschönen Landstrich lebe, den wir viel zu wenig zu schätzen wissen. Ich bin glücklich, als Berichterstatter für die Medien tätig sein zu können und dabei die unterschiedlichsten Menschen kennen- und schätzen zu lernen. Glücklich bin ich auch, wenn ich in die Rolle des "Echten Franken" eintauchen und meine Zuhörer mit wirklich erlebten Geschichten aus unserer fränkischen Region erfreuen kann. Und Glück erfüllt mich, wenn ich an meine Kinder und Enkel denke. JG



Friederike Ködel, 46, Sozialpädagogin





Glück ist für mich Heimatverbundenheit, die Nähe zu Freunden und Familie, mein Beruf, der mir Freude macht, eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle. Ich mag die Mentalität der Oberfranken. Sie sind ein bodenständiges, lustiges Völkchen, auch wenn sie manchmal ein bisschen poltern. Mein privates Glück finde ich in meiner Beziehung zu meinem Partner, mein berufliches als Leiterin des Rehbergheims und der Heilpädagogischen Tagesstätte der Awo für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der Zusammenarbeit mit tollen Kollegen. Glücklich macht mich zu erleben, wenn unsere Kinder Fortschritte in ihrer Entwicklung machen. db





Birgit Rodler, 54, Geschäftsführerin





"Ich habe meine Arbeit, da gefällt's mir" - beruflich hat Birgit Rodler allen Grund, glücklich zu sein. Denn die Grafengehaigerin ("Wir Franken sind ehrlich und freundlich") hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Nach der Insolvenz der Fahnenfabrik Meinel in Mannsflur ("Da war ich 25 Jahre tätig") übernahm sie mit ihrer Schwester und ihrer Großcousine den Betrieb und gründete 2009 die AFW Creativ Stickerei. Inzwischen, so die Geschäftsführerin, deren privates Glück ihre Familie und vor allem ihr Enkel Milan sind, sei das junge Unternehmen beim großen DFB ("Wir machen die Länderspielwimpel") genauso angesehen wie bei den Kleinkunden. tir