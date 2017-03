Missglücktes Überholmanöver: Lastwagen kippt auf B303 im Kreis Kulmbach um

Riesen-Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochabend. Der Fahrer hatte in Coburg bei einer Firma Autoteile geladen, war dann mit seinem 30-Tonner auf der B 303 von Seibelsdorf Richtung Stadtsteinach unterwegs und wollte weiter nach Tschechien.Zwischen Seibelsdorf und Rugendorf wollte der junge Mann dann einen anderen Lkw überholen. Er scherte mit seinem Fahrzeug jedoch schnell wieder nach links ein, weil ihm ein Auto entgegenkam. Dabei geriet das Fahrzeug wohl zu weit nach links. Der Laster geriet ins Schlingern, kippte um und landete auf der Straße. Der Anhänger, der ebenfalls mit Autoteilen vollbeladen war, rutschte nach links in den Graben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, er konnte sich aus eigener Kraft aus dem Führerhaus befreien.Die Bergung allerdings gestaltet sich als schwierig. Die Polizei Stadtsteinach, die vor Ort war, forderte einen Kran aus Kronach an. Dieser versucht, den 30-Tonner aufzurichten. Die Feuerwehren Rugendorf, Losau, Fischbach und Marktrodach waren mit fünfzig Einsatzkräften vor Ort und leuchteten die Unfallstelle aus. Die Behinderungen dauern an. Voraussichtlich wird die Bergung des Lkw bis in die frühen Morgenstunden dauern.Zeugen des Unfalls waren nicht zugegen - auch nicht der andere Lkw oder das entgegenkommende Fahrzeug.