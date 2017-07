Missbrauchsprozess Bayreuth: Vergewaltigungen nicht nachzuweisen

von STEPHAN TIROCH

Die Strafkammer betritt den Bayreuther Schwurgerichtssaal, der mit mehr als 60 Zuhörern gut gefüllt ist. Bevor er "im Namen des Volkes" das Urteil verkündet, stellt Vorsitzender Richter Michael Eckstein die Anwesenheit fest. Gekommen sind am Dienstag auch fast alle Nebenklägerinnen: die Tochter des Angeklagten, die beiden Enkelinnen und deren Freundin. Es fehlt nur die Ex-Frau des 71-jährigen Unternehmers, der wie immer Anzug und Krawatte trägt und den Richterspruch äußerlich unbewegt zur Kenntnis nimmt.



Das Urteil ist das große Finale eines Mammutverfahrens. Es hat das Landgericht Bayreuth seit September an 36 Prozesstagen beschäftigt. "So eine lange Hauptverhandlung habe ich noch nie geleitet", sagt Eckstein.



360 000 Euro fällig

Das Gericht spricht den Angeklagten schuldig des sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen, des versuchten Missbrauchs in einem Fall, der Nötigung und des unerlaubten Waffenbesitzes. Deswegen wird er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verteilt, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Zusätzlich muss er eine Geldauflage von 360 000 Euro bezahlen. Das entspricht etwa einem Jahreseinkommen.



Dann sagt Eckstein den entscheidenden Satz. "Im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen." Das heißt, wegen der schwerwiegenden Taten - 16-malige Vergewaltigung der Tochter und Vergewaltigung der Ex-Frau - wird der Mann nicht verurteilt.



Tochter des Angeklagten hat genug gehört

Als das Gericht in die Urteilsbegründung einsteigt hat die Hauptbelastungszeugin genug. Sie mag nicht mehr zuhören und verlässt mit ihrer älteren Tochter den Saal. Im Rausgehen spricht die 48-Jährige den Angeklagten an. "Zu meinem Vater wollte ich sagen ..." - doch der Vorsitzende unterbricht sie gleich. "Keine Erklärung!" Dann setzt Eckstein seine Ausführungen fort, die fast eineinhalb Stunden dauern.



Es wird deutlich, in welchem Spannungsfeld sich das Gericht bewegt. "Für einen Schuldspruch muss man dem Angeklagten die Taten nachweisen. Überzeugt zu sein, ist kein Argument", betont Eckstein und begründet den Freispruch für die angeklagten Vergewaltigungen. "In drei Fällen ist die Kammer der Überzeugung, dass die Taten so nicht stattgefunden haben." In einem weiteren Fall bestünden erhebliche Zweifel.



Dies habe dazu geführt, dass die Hauptbelastungszeugin ingesamt als unglaubwürdig eingestuft worden ist. Eckstein: "Wie soll man in den anderen Fällen begründen, dass man der Zeugin glaubt? Das geht nicht!"



Schäferstündchen und Würfelrunde als Alibis

Der Vorsitzende stellt fest, dass sich auch durch die vom Gericht angeordneten umfangreichen Nachermittlungen Alibis für den Angeklagten ergeben hätten. Er sei durch ein "Schäferstündchen" mit seiner jetzigen Frau, seine Teilnahme an einer Würfelrunde mit Freunden und die Aussage seiner Ex-Freundin entlastet worden.



Was das Gericht noch stutzig macht: ein Foto, das die Hauptbelastungszeugin "fröhlich und entspannt" kurz nach einer angeblichen Vergewaltigung zeigt. Ferner habe sie erst im Prozess einen Vorfall geschildert, den sie vorher nie erwähnt hat: einen Übergriff, als sie ihr Vater nach einer schweren Operation nach Hause gefahren habe.



Auch Ex-Frau unglaubwürdig

Nach Überzeugung der Kammer hat sich auch die Ex-Frau des Angeklagten als unglaubwürdig erwiesen. Sie habe als Zeugin unwahre Angaben gemacht, so dass ihr das Gericht die eigene Vergewaltigung nicht glaube. Eckstein zufolge sei es außerdem nicht nachvollziehbar, dass eine Frau, "die massiv vergewaltigt worden sein will", in einem Brief später ihrem Ex-Mann "alles Gute" wünscht.



Verurteilt wird der Angeklagte trotzdem - zum Schuldspruch führt sein Verhalten gegenüber den Enkelinnen und deren Freundin, die er alle mehrmals begrapscht hat. Am schwersten wird eine Tat gewichtet, als der Großvater die ältere Enkelin, damals elf, gezwungen habe, "ihm einen runterzuholen" (O-Ton Zeugin). Den Vorfall im Aufzug eines Hotels, als der Angeklagte seiner zweiten Enkelin das trägerlose Kleid runtergezogen hat, bewertet das Gericht nur als Nötigung.



Die Kammer setzt fest, dass die 360 000 Euro an die Staatskasse zu zahlen sind. Dies deshalb, so Eckstein, weil der Staat sehr hohe Aufwendungen hatte, die er nicht ersetzt bekommt.



Die Gerichtskosten - deren Aufteilung bezeichnet der Vorsitzende als "größere Rechenaufgabe" - muss der Verurteilte anteilig bezahlen. Tochter und Ex-Frau haben ihre Anwaltskosten selber zu tragen.



Laut einem Gerichtssprecher belaufen sich die Prozesskosten mindestens auf eine höhere fünfstellige Summe. Eine Entschädigung für die 130 Tage Untersuchungshaft gibt es nach seinen Worten nicht. Es wären ohnehin nur 25 Euro pro Tag gewesen.



"Zu billig weggekommen"

"Sehr zufrieden" mit dem Urteil zeigt sich Rechtsanwalt Wolfram Schädler, der die ältere Enkelin vertritt: "Aber er ist mir zu billig weggekommen."



Sein Kollege Frank K. Peter deutet an, dass die Hauptbelastungszeugin in die Revision gehen wird. Der Anwalt hat Verfahrensfehler ausgemacht. Unter anderem seien falsche Tatzeitpunkte angeklagt worden. Positiv bewertet es Peter, dass der Angeklagte überhaupt verurteilt worden ist: "Dazu wäre es ohne die Aussage meiner Mandantin nicht gekommen."



Verteidigung: Kein Kommentar

Keinen Kommentar gibt Verteidiger Johann Schwenn ab. Auch keine Erklärung, ob das Urteil per Revision angefochten wird. Davon ist aber auszugehen: Es erscheint schwer vorstellbar, dass sein Mandant, der laut Staatsanwalt in höchsten gesellschaftlich Kreisen verkehrt, den Makel als Kinderschänder akzeptieren wird.