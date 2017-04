Metal aus Kulmbach: Bis über den großen Teich

18 Shows in 24 Tagen - ein ganz schön straffes Programm haben sich die fünf Musiker von "Dying Gorgeous Lies" für die nächsten Wochen vorgenommen. Von Detroit bis Las Vegas begleiten die Kulmbacher die US-Band "Testament" auf Nordamerika-Tour. Gestern Abend wurde noch das restliche Equipment aus dem Proberaum eingepackt, heute sitzen sie im Flieger, und am Donnerstag steht schon der erste Auftritt an.





Erst Russland, jetzt die USA

Nachdem die Band schon tourerfahren ist, zuletzt in Städten wie St. Petersburg und Kiew gespielt hat, ist man mäßig aufgeregt, aber in jedem Fall euphorisch. Beim Blick auf die Tour-Stopps kein Wunder - "Detroit, Seattle, San Francisco, Las Vegas - es sind eigentlich nur High-End-Städte, in denen wir spielen", schwärmt Gitarrist Sebastian. Vor bis zu 5000 Zuschauern stehen die Franken dann auf der Bühne - bisher die größte und längste Tour der Karriere.



Dass die Band nicht mehr nur im JUZ, sondern als Vorband großer Künstler spielt, ist weder Zufall noch Glück, erklärt Gitarrist Marcel: "Wir wollten von Anfang an mehr erreichen, deshalb auch schon beim ersten Album die professionellen Aufnahmen im Studio." Der Plan, schon das zweite Album unter einem bekannten Label zu veröffentlichen, ist geglückt - laut eigenen Aussagen dank Professionalität und einer ordentlichen Portion Dreistigkeit.



Dreistigkeit siegt



Denn wer unter den zahllosen Bewerbern einen Vertrag bekommen will, muss auffallen. Das Demo hat man dann persönlich abgegeben und nicht locker gelassen, bis aus dem Standardsatz "Wir melden uns" ein "Wir wollen Euch" wurde. Der Rest sei dann "ein Selbstläufer" gewesen, erzählt Bassist Sascha. Nach einem der ersten richtig großen Konzerte in Rom ist ein italienisches Management auf die Fünf aufmerksam geworden. Gemeinsam hat man auch die Tour durch die USA und Kanada organisiert.



Von luxuriösem Nightliner kann die Band allerdings nur träumen. Über die Highways geht es im 15-Sitzer inklusive Anhänger, am Steuer sitzen die Musiker selbst. Die Musik gänzlich zum Beruf zu machen, klappt auch noch nicht ganz: Alle Musiker gehen nebenbei noch ihren Vollzeitjobs nach.



Zwischen Beruf und Bühne



Da mal eben vier Wochen für eine Tour freizuschaufeln, ist nicht immer einfach. "Wir sind gerade in dieser Phase, in der man in der Mitte steht", erklärt Gitarrist Marcel. Von der Musik leben können die Kulmbacher noch nicht, aber mittlerweile wird es schon schwierig, alle Konzertanfragen und den Beruf unter einen Hut zu bringen. "Wir müssen schweren Herzens immer wieder Termine absage - wir hätten dieses Jahr auch noch eine weitere Amerika-Tour machen können, aber das ist nicht drin gewesen", so Sängerin Liz. Was in diesem Jahr auf jeden Fall noch drin ist: ein neues Album. Nach der Tour geht es wieder ins Studio, und dann werden sicher auch die deutschen Fans bald wieder in den Genuss der Kulmbacher Metal-Kombo kommen.



Frontfrau "Liz Gorgeous" hat noch ihre eigene Vorstellung vom nächsten Schritt auf der Karriereleiter: Als Band auf dem Festival "70 000 Tons of Metal" spielen - 3000 Metal-Fans feiern dabei auf einem Kreuzfahrtschiff auf hoher See.



Die Tour-Stopps im Überblick



29. April: Majestic Theatre - Detroit, MI



29. April: Bogarts - Cincinnati, OH



30. April Agora Theatre - Cleveland, OH



02. Mai: Concord Music Hall - Chicago, IL



03. Mai: First Avenue - Minneapolis, MN



04. Mai: The District - Sioux Falls, SD



06. Mai: Summit Music Hall - Denver, CO



07. Mai: The Depot - Salt Lake City, UT



09. Mai: Roseland Theater - Portlant, OR



10. Mai: Commodore Ballroom - Vancouver, BC



11. Mai: Showbox Market - Seattle, WA



12. Mai: The Revolution Concert House - Boise, ID



15. Mai: Orpheum Theater - Flagstaff, AZ



16. Mai: House Of Blues - San Diego, CA



17. Mai: Livewire - Scottsdale, AZ



18. Mai: House Of Blues - Anaheim, CA



19. Mai: Regency Ballroom - San Francisco, CA



20. Mai: Brooklyn Bowl - Las Vegas, NV