Mehr als nur ein Übersetzer für Kinder in Kulmbach

Es sind oft die kleinen Missverständnisse, die ungelöst zu großen Problemen werden. Das gilt auch und vor allem beim Umgang mit Kindern mit Migrations- oder Fluchthintergrund. In seiner Arbeit als Sprachmittler und Dolmetscher in Kindertagesstätten stößt Ali Al Faraj immer wieder auf solche Hürden, die mit etwas Geduld und Feingefühl aber schnell überwunden werden.





Mamagei statt Papagei



Manchmal hakt es nur an einer Silbe: Das neu gelernte Wort "Papagei" wollte ein sechsjähriges Mädchen einfach nicht akzeptieren, ständig spricht es vom "Mamagei". Was die Erzieherinnen nicht wissen: "Papagei" bedeutet in der arabischen Muttersprache so viel wie "Papa kommt". Da aber die Mutter zum abholen kommt, ließ sich das Mädchen von ihrer Interpretation "Mamagei" - Mama kommt - nicht abbringen.



Das sind die kleinen Probleme, die Al Faraj mit seiner Arbeit lösen kann. Am Ende geht es natürlich ums größere Bild: Darum, Kindern, Eltern und Erziehern mit seiner Sprachkompetenz zur Seite zu stehen - sei es beim Elternabend, bei Informationsveranstaltungen, bei Gesprächen oder beim gemeinsamen Musikabend.



Dass er als syrisch-arabischer Sprachmittler in manchen Kindertageseinrichtungen in der Region mittlerweile kaum noch wegzudenken ist, ist einer Förderung aus Mittel des Freistaats zu verdanken. Im Mittelpunkt des Förderprogramms steht Unterstützung und Hilfe sowohl für pädagogisches Personal, als auch Eltern und Kindern aus Flüchtlingsfamilien.





Flüchtling und Familienvater



Ali Al Faraj - er stellt sich nur mit Ali vor - ist Asylbewerber und seit zwei Jahren in Deutschland. Der 41-jährige Syrer ist selbst Familienvater und erklärt auch genau, wo die Herausforderung in der Zusammenarbeit mit anderen Eltern liegt: der kulturelle Hintergrund und auch das sehr stark variierende Bildungsniveau führen oft zu Missverständnissen. Viele Eltern haben Vorbehalte, sind unsicher, denn das Konzept "Kindergarten" ist ihnen neu.



Genau das setzt seine Arbeit an. Er will diese Vorbehalte auflösen und die Eltern noch mehr einbinden, zum Beispiel durch gemeinsame Veranstaltungen mit Tanz, Musik und Essen. So verlieren nicht nur die Eltern aus Flüchtlingsfamilien Berührungsängste, auch deutsche Kinder lernen die fremde Kultur besser kennen.

Doch das braucht Zeit. "Es gibt eben Eltern, die schnell lernen und sich schnell anpassen - andere brauchen mehr Zeit", erklärt Ali. Stößt er bei seiner Arbeit auf tiefer sitzende Probleme, die zum Beispiel auf Traumata in ihm Vergangenheit zurückzuführen sind, bekommt er professionelle Unterstützung von einer Psychologin der Caritas.



"Der Kindergarten bekommt eine enorm wichtige Bedeutung im Leben des Flüchtlingsfamilien", erklärt auch Hermann Hinterstößer, Geschäftsführer des Caritasverbands. Die Caritas ist Träger des Förderprogramms, das auch 2017 fortgeführt werden kann. In einer Pressekonferenz kamen alle wichtigen Partner für das Projekt zusammen, ließen den Start Revue passieren und zogen erste Bilanz. Der Landkreis Kulmbach gehörte 2016 zu den ersten, die das Programm in Anspruch genommen haben.



Landrat Klaus Peter Söllner (FW) zeigt sich erfreut darüber, dass das Förderprogramm auch 2017 weitergeführt werden kann und machte auch deutlich, welche wichtige Rolle Ali Al Faraj für das Projekt spielt: "Ali zeigt uns, wie wichtig eine positive Haltung in diesem Bereich ist", so der Landrat.





Dolmetscher gefragt



Wie die Fördergelder investiert werden, steht den Landkreisen frei. Mit dem jetzigen Angebot habe man auf die Wünsche der Einrichtungen reagiert, erklärt Klaus Schröder (Leiter des Kreisjugendamts). Die Nachfrage nach Dolmetschern war im Landkreis hoch. Schröder ist sehr zufrieden mit dem Projektstart, das Feedback sei durchweg positiv.



"Ali hat schnell eine Bindung zu Kindern und Eltern aufgebaut und ist in allen Bereichen eine wichtige Unterstützung". An dessen bisherige Arbeit wolle man auch 2017 anknüpfen und das Programm - wenn möglich - auch 2018 weiterführen. Dass man mit Ali Al Faraj den richtigen Mann für das Projekt hat, betont Schröder wiederholt - und auch Klaus Peter Söllner findet nur lobende Worte: "Ali ist nicht nur Sprachmittler, sondern Brückenbauer zwischen den Kulturen".



Regelmäßig zu Besuch ist der Übersetzer in der Kindertagesstätte "Unsere liebe Frau" in Kulmbach. Dort lebt man Integration schon seit Jahren. Rund zwei Drittel der 33 Kinder haben Migrationshintergrund, die Hälfte davon sind Kinder von Asylbewerbern. Im Schnitt zählt man zehn bis zwölf verschiedene Nationen. Die Verständigungsschwierigkeiten kennt Leiterin Susanne Mattes also nur zu gut. Doch man komme zurecht, man behelfe sich mit Bildern, Sprachführern und - wenn es sein müsse - mit Händen und Füßen.



"Bei der arabischen Sprache kommt man allerdings an seine Grenzen" - umso wertvoller sei die Arbeit von Ali. Und sie fügt hinzu: "Wir sind dankbar für die tatkräftige und vielseitige Unterstützung."