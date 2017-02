Lkw kracht in Mittelleitplanke: A 70 gesperrt - tausende Liter Milch laufen aus

Aus noch ungeklärten Gründen hat am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der A70 Richtung Bamberg die Kontrolle verloren.



Wie die Polizei auf Nachfrage von infranken.de mitteilt, krachte der Milch-Transporter in die Mittelleitplanke und kippte um.



Dabei riss der Tank auf, mehrere tausend Liter Milch ergossen sich über die Autobahn. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.



Die Autobahn ist zur Zeit (Stand: 17.50 Uhr) in Richtung Bamberg komplett gesperrt. Auch in Richtung Bayreuth kommt es zu Behinderungen. Dort ist die linke Spur wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.



Laut Polizei werden die Bergungsarbeiten länger dauern.: Autofahrer müssen in den nächsten Stunden weiter mit Verzögerungen auf der A70 rechnen.