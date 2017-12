Kulmbacher flirten am Samstag wieder

Verschiedene Signale





Verlosung

Was löst die Spielkarten der letzten Flirtparty ab?

Nach "Kreuzkönig sucht Herzdame" mit den Spielkarten wird der Modus diesmal auf in der Dunkelheit leuchtende Neon-Armbändchen vereinfacht und der Spaßfaktor damit deutlich erhöht. Wie funktioniert's? Am Eingang entscheidet sich jeder Gast individuell für eine von drei Leuchtfarben und signalisiert damit seine persönliche Bereitschaft zum Flirten.Von "sorry, nur tanzen (rot) über "lass uns mal was trinken (gelb) über "da geht was (grün) ist alles dabei. Damit auch möglichst viele den Spaß mitmachen, wird man am kommenden Samstag zumindest einige Zeit lang ganz ohne Bändchen an den Theken keine Drinks bekommen.Für guten Ü30-Sound mit den Hits aus den vergangenen drei Jahrzehnten und auch der einen oder anderen Fox-Runde sorgt DJ Jörg aus Kulmbach. Die ersten 100 Gäste, die das Schlössla alleine betreten, erhalten einen Begrüßungsdrink.Wir verlosen zehn Freikarten für diese Veranstaltung. Wer mitmachen möchte, muss die Frage richtig beantworten:Schicken Sie die richtige Antwort bis Freitag, 16. Dezember, 12 Uhr, per Post an: Bayerische Rundschau, Redaktion, E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach, per Fax an 09221/949-378 oder per E-Mail an redaktion.kulmbach@infranken.de Bei mehr als zehn richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.