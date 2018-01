Kulmbacher Polizei sucht Unfallverursacher

Am Dienstag kurz vor 11 Uhr fuhr ein helles Münchner Auto auf der Bundesstraße 85 von Kirchleus kommend in Richtung Kulmbach. Kurz nach der Ortsdurchfahrt Kirchleus wurde der Fahrer von einem SUV überholt, der ziemlich knapp vor dem Münchner wieder einscherte.



Der Fahrer erschrak und verriss das Lenkrad derart nach rechts, dass er in die rechte Schutzplanke krachte. Am Fahrzeug des Münchners entstand erheblicher Sachschaden.



Hinweise auf das Verursacherfahrzeug erbittet die Polizei Kulmbach unter Telefon: 09221/609-0.