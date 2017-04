Kulmbacher Landrat dankt für Glanzleistung in Flüchtlingskrise

von KLAUS-PETER WULF

Als die wohl größte Herausforderung in den letzten Jahren hat BRK-Kreisvorsitzender Klaus Peter Söllner die Bewältigung der Flüchtlingskrise bezeichnet. "Hier hat unser Kreisverband mit einer Glanzleistung gezeigt, was er kann, und landesweit viel Lob erfahren. Ohne das Bayerische Rote Kreuz wäre das nicht zu bewältigen gewesen", stellte der Landrat in der Mitgliederversammlung im Mönchshof-Bräuhaus heraus.



Überhaupt habe sich der BRK-Kreisverband sehr positiv entwickelt, so Söllner. "Viele Projekte seien umgesetzt worden. Im Ehrenamt habe man mit der Gemeinschaft Wohlfahrt & Sozialarbeit um Hermann Hambach neue Aufgabenfelder etabliert und auch im Hauptamt seien neue Geschäftsfelder dazugekommen. In der Folge sei die Anzahl der hauptamtlich Beschäftigten von 180 auf jetzt über 310 gestiegen. Stabil seien die Helferzahlen in allen ehrenamtlichen Gliederungen.





Lob für das Ehrenamt



Söllner betonte, dass das Rote Kreuz das große Aufgabenfeld ohne das Ehrenamt nicht leisten könnte. Verstärkte Anstrengungen sollten im Sanitätswesen, in der Jugendarbeit und in der Breitenausbildung erfolgen.



Die Einführung des Digitalfunks in den Rettungsorganisationen ist laut Vorsitzendem abgeschlossen, die digitale Alarmierung werde aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem Ankauf des Postanwesens in Kulmbach werde die neue Geschäftsstelle in der Heinrich-von-Stepahn-Straße etabliert. Großer Beliebtheit erfreue sich das neue Seniorenheim Neudrossenfeld. Fertiggestellt worden sei die Rettungswache in Thurnau.





90 junge Erstspender



Als Glücksfall erweist sich Söllner zufolge die Zusammenarbeit mit den Schulsanitätsdiensten. Bei einer Blutspendenaktion am MGF-Gymnasium seien über 90 junge, dringend benötigte Erstspender gewonnen worden. Weiter hob er die Übernahme der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Stadtsteinach hervor.

Kreisgeschäftsführer Jürgen Dippold lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Bereitschaften.



Ein großes Thema in der Zukunft werde die wirtschaftliche Ausrichtung und engere Zusammenarbeit der Wohlfahrtsverbände sein. Jürgen Dippold gab zudem bekannt, dass am Freitag, 5. Mai, die gelungene Sanierung des Dr.-Julius-Flierl-Senioren- und Pflegeheims in Marktleugast gefeiert werden soll. Insgesamt seien 3,4 Millionen Euro in den Standort investiert worden.





Ein breites Spektrum



"Das Bayerische Rote Kreuz hat in den letzten vier Jahren neun Millionen Euro auf Kreisebene investiert. An Spenden haben wir 280 000 Euro erhalten", berichtete Schatzmeister Klaus Bodenschlägel. Der Kreisverband decke ein sehr breites Spektrum ab.



Vonseiten des Haushaltsausschusses nannte es Stephan Pröschold richtig, hauswirtschaftliche Kriterien in das Dienstleistungsangebot einzubauen.



Stellvertretender Kreisvorsitzender Henry Schramm sagte, dass die Stadt Kulmbach sehr vom BRK profitiert.

Bei den Neuwahlen gab es nur eine nennenswerte Änderung. Frank Wilzok ist künftig neben Henry Schramm weitere Stellvertreter des Kreisvorsitzenden Klaus Peter Söllner.





Das Eregbnis der Neuwahlen



Kreisvorsitzender Klaus Peter Söllner



Erster Stellvertreter Henry Schramm



Zweiter Stellvertreter Frank Wilzok



Chefärzte Herbert Mädl und Susanne Luber (Stellvertreter)



Justiziar Jürgen Schmidt



Schatzmeister Klaus Bodenschlägel und Thomas Boehnlein (Stellvertreter)



Haushaltsausschuss Stephan Pröschold, Hans-Jürgen Sack, Karl-Heinz Völkel, Karin Krepinski, Heinz Schramm, Werner Diersch und Oliver Voß



Delegierte zur Landesversammlung Hermann Hambach und Stefan Bergmann



Delegierte zur Bezirksversammlung Hans-Jürgen Sack, Daniel Gardill, Wolfgang Türk und Thomas We