Kulmbacher Kinder entdecken, wie wertvoll Wasser ist

Wir nutzen es als Getränk, zur Zubereitung unseres Essens, zum Waschen und Putzen, zur Bewässerung der Pflanzen und für unzählige andere Dinge, die selbstverständlich zu unserem Alltag gehören: Ohne Wasser geht nichts.



Wie wichtig Wasser ist, wo es herkommt und wofür es gebraucht wird, können jetzt schon die Kleinsten lernen: bei einem Wasser-Erlebnistag im Museumspädagogischen Zentrum im Mönchshof (Mupäz).





Entdeckungsreise im Museum



Gemeinsam haben das Mupäz, die Bayerische Rundschau und die Bad Brambacher Mineralquellen 15 Kindergärten zu einem Erlebnistag rund ums Wasser im Wert von 180 Euro pro Gruppe eingeladen. Die BR hat die Vorschulkinder des katholischen Kindergartens St. Michael aus Stadtsteinach bei ihrer Reise durch die Welt des Wassers begleitet.



Die Museumsführer Annelie Zapf und Sabine Hacker gehen mit den Kindern zuerst ins Bayerische Bäckereimuseum und zeigen dort, warum wir ohne Wasser nicht nur nichts zu trinken, sondern auch nichts zu essen hätten. In der Abteilung Landwirtschaft erfahren die Mädchen und Jungen, wie wichtig Wasser in Form von Regen für das Wachstum der Pflanzen ist. "Seit Tausenden von Jahren ist das Getreidekorn eines unserer wichtigsten Nahrungsmittel", erzählt Annelie Zapf und erzählt vom Ackerbau im Wandel der Jahreszeiten. Gemeinsam verfolgen die Kinder den Weg eines Getreidekorns vom Feld bis in die Backstube.





Zeigen, verstehen, ausprobieren



In der Abteilung Mühlenwesen begegnet den Kindern dann Wasser als Bach, Mühlkanal und als Antrieb der Mühlen. Am Modell können Annelie Zapf und Sabine Hacker ihren kleinen Gruppen Schritt für Schritt zeigen, wie genau eine Mühle funktioniert.



Dazu passt das Kinderlied "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach", das die Museumsführerinnen anstimmen. Die meisten Kinder kennen den Text und singen eifrig mit. Danach geht es weiter in die Backstube, wo ohne Wasser ebenfalls nichts geht: Es ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung des täglichen Brotes.



Zuhören ist spannend, selbst ausprobieren macht aber noch viel mehr Spaß, und so dürfen die Kinder auch "Wasser spielen" und mit eigener Muskelkraft das Mühlrad der zweistöckigen Mupäz-Mühle bewegen.





Wie schmeckt Wasser?



Lernen macht hungrig, und so gibt es zum Abschluss eine kleine Brotzeit, natürlich nicht, ohne vorher noch einmal Wasser zu benutzen - zum Händewaschen . Zum Brot aus der Museumsbäckerei mit Butter haben die Mitarbeiterinnen eine kleine Wasser-Verkostung vorbereitet. Die Kinder probieren Wasser pur und mit dreierlei Geschmacksrichtungen. "Das schmeckt super", finden Marie und Lilli und meinen damit sowohl das Wasser und die Limonaden als auch das frisch gebackene Brot.



Auch aus pädagogischer Sicht war der Aktionstag ein voller Erfolg. Erzieherin Regina Stumpf ist begeistert von dem Programm: "Die Kinder lernen bei einem solchen Erlebnistag ganz spielerisch und altersgerecht. Auch die Atmosphäre hier ist sehr schön. Das war ein wirklich tolles Erlebnis für alle."





