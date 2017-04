Kulmbacher CV-Gymnasium auf G9 "bestens vorbereitet"

Lange haben Schüler, Eltern und die Gymnasien selbst auf eine überfällige Entscheidung aus München warten müssen - am 5. April wurde sie endlich gefällt: Bayern kehrt ab dem Schuljahr 2018/19 zurück zum neunjährigen Gymnasium. Ulrike Endres, Leiterin des Caspar-Vischer-Gymnasiums, begrüßt diese Entscheidung und steht mit ihrem Lehrerkollegium in den Startlöchern.





Pilotschule für die Mittelstufe Plus



"Da wir bereits zwei Jahre Erfahrung als Pilotschule für die Mittelstufe Plus haben, können wir von unserer Vorarbeit nur profitieren", sagt die Schulleiterin, die mit ihrem Kollegium viel Energie und Herzblut in die Erarbeitung umfassender pädagogischer Konzepte gelegt hat.



Der Übergang zum neunjährigen Gymnasium wird nahtlos möglich sein, denn als eine der 47 Pilotschulen kann das CVG für die Kinder der 5., 6. und 7. Klasse die Mittelstufe Plus weiter anbieten. Das Modell bedeutet eine Dehnung der Lernzeit in der Mittelstufe von drei auf vier Jahre, was unter dem Strich einem neunjährigen Gymnasium entspricht. "Die Schüler haben je nach pädagogischem Bedarf auch in den nächsten drei Jahren die Wahl, in acht oder neun Jahren zum Abitur zu kommen, niemand wird benachteiligt."



Und wie sieht es mit den Grundschulabsolventen aus, die kurz vor der Einschreibung an den weiterführenden Schulen für das kommende Schuljahr 2017/18 stehen? "Sie werden bereits am neunjährigen Gymnasium teilnehmen können, da sich der Lehrplan in der 5. Klasse kaum unterscheiden wird", erklärt Ulrike Endres. Im Klartext bedeutet dies: Alle Schüler können ab Herbst 2017 am CVG in neun Jahren zum Abitur kommen. Ulrike Endres war schon seit der Einführung des G8 für mehr Lernzeit und die Möglichkeit der Vertiefung in verschiedenen Wissensbereichen.





Die richtigen Werkzeuge



"Im G8 war beispielsweise in Englisch nicht mehr die Zeit, einen ganzen Shakespeare zu lesen." Sie möchte den Schülern kein fragmentiertes Wissen vermitteln, sie sollen vielmehr lernen zu denken und Zusammenhänge zu erfassen. Es gehe um Kompetenzvermittlung und darum, den Gymnasiasten die richtigen Werkzeuge zum Wissenserwerb an die Hand zu geben.



Fächerübergreifendes Arbeiten spielt dabei ebenso eine Rolle wie die eingehende Auseinandersetzung mit einem Thema. "Deshalb haben wir in der Klasse 9 plus Projekttage eingeführt, an denen sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit einem Thema beschäftigen." Denn, so die Überzeugung der Schulleiterin: "Bildung braucht Muße".





Kulmbacher als Vorreiter



Die beschlossene Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium sieht Ulrike Endres ein wenig als "Lohn" für die Vorarbeit, die von den Pilotschulen im Rahmen der Mittelstufe Plus geleistet wurde, denn sie waren quasi "Vorreiter" für das neue Gymnasialmodell.



"Unsere Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sind auch in die Konzipierung des neuen Modells eingeflossen, und wir haben schon vieles von dem vorab erprobt, was im neuen Lehrplan für das neunjährige Gymnasium gefordert wird."



Eltern, die Zweifel haben, ob sie ihr Kind ans Gymnasium schicken sollen, möchte die Schulleiterin Mut machen. "Eine breite, vertiefte Allgemeinbildung ist ein Wert an sich, und im heutigen Berufsleben müssen wir viel flexibler sein." Das Argument des vielen Nachmittagsunterrichts falle mit der Einführung des neunjährigen Gymnasiums weg, auch wenn es natürlich künftig weiterhin ein Ganztagesangebot geben werde.





"Überholspur" für Begabte



"Eltern und Kinder haben auch im G9 am CVG die Wahl, anstelle der Regelklasse eine umfassendere Betreuung in Anspruch zu nehmen."



Und das im Rahmen der offenen Ganztagsbetreuung nach dem regulären Unterricht oder im gebundenen Ganztag für die Jahrgangsstufen 5 bis 8. "Das Gymnasium will ja verschiedene Möglichkeiten bieten, auf die Bedürfnisse eines jeden Kindes einzugehen."



Deswegen wird es im neuen Gymnasialmodell für Begabte auch eine "Überholspur" geben, was bedeutet, dass die 11. Klasse übersprungen oder für ein Auslandsjahr genutzt werden kann. Endres: ""Ich kann nicht alles wissen, muss mir aber alles aneignen können."