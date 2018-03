Kulmbacher CSU-Stadtrat kontert: Nur Eigeninteresse der Forstlahmer?

Teilweise verletzend und beleidigend





Grenzt an Bevormundung



Der Leserbrief "Es wird gegen die Bürger regiert" von Franziska Schumm aus Forstlahm hat den CSU-Stadtrat Dieter Hägele zu einer Stellungnahme veranlasst. "In Jeans und in T-Shirt, nicht als Anzugsträger, aber als Stadtrat" habe er mit großem Interesse das Informationsgespräch zum, neuen Baugebiet in Forstlahm verfolgt.Mit Verwunderung und Befremden habe er Schumms Leserbrief mit teilweise verletzenden und beleidigenden Äußerungen gelesen. "Es ist sicher kein Armutszeugnis, wenn sich unser OB Henry Schramm und zuständige Herren der Verwaltung einschließlich eines sachverständigen Ingenieurs mit ihnen, die sich selbst als Flächenfraßgegner aus Forstlahm bezeichnen, zu einem Informationsgespräch mit anschließender teilweise sehr emotional geführter Diskussion treffen", so der CSU-Stadtrat. Auch habe er den OB, nach Schumms Aussage autoritär und gefürchtet, "bisher nur als verbindlichen und um Ausgleich und Vermittlung bemühten Menschen kennengelernt".Die Ängste und Bedenken der Betroffenen wegen eventuell auftretender Wasserschäden an ihren Häusern, sind laut Hägele absolut nachvollziehbar und verständlich. "Hierzu wurden im Vorfeld auch Gespräche geführt und Berechnungen durchgeführt." Durch die verbindlichen Aussagen der Fachleute sowie durch die Erfahrungen nach dem Starkregen am Samstag, der zu keinen Beschädigungen geführt habe, "wurden diese Befürchtungen entkräftet".Hägele fährt fort: "Nicht nachvollziehbar und unverständlich ist hingegen die mit viel Nachdruck vorgetragene Aussage, dass sich junge Familien, die vielleicht auch mehrere Kinder haben, gefälligst in der Innenstadt und nicht in eher ländlich strukturierten Stadtteilen niederlassen sollten." Dies grenze an Bevormundung. Vielleicht handele es sich aber auch einfach nur um Eigeninteresse."Nicht nachvollziehbar ist aber auch, wenn man selbst in einem naturnahen Gebiet wohnt, das früher landwirtschaftlich genutzt und anschließend zersiedelt wurde, ... und anderen diese Möglichkeit nicht einräumen möchte. Das ist, Sie sprachen von gegnerischen Mannschaften, nicht fair." Der Wunsch aller müsse es sein, dass sich die gegnerischen Mannschaften am Ende die Hände reichen können, schließt Dieter Hägele.