Kulmbacher Buschklopfer entführen Zuschauer nach Paris

Die Suche nach dem Abenteuer





Überraschende Wendungen





Drei Frauen - ein Mann



Vorverkauf

Termine

In Paris herrscht "Hundewetter" - es gießt in Strömen und alle Leute drängen von den Straßen in die kleinen Geschäfte und Bistros. So auch drei Frauen, die im Hinterzimmer eines Cafés aufeinander treffen.Da ist die Vollblut-Karrierefrau und engagierte Mutter Helene (Carolin Wagner), die vermeintlich alles im Griff hat und ihre persönlichen Grenzen immer wieder ein wenig überspannt. Oder die arbeitslose Singlefrau Gabrielle (Evelyn Appoldt), vom Leben frustriert und immer auf der Suche nach einem Abenteuer. Und schließlich die bindungsunfähige Loulou (Silvia Canola-Haußner), Inhaberin eines Dessous-Geschäfts und alleinerziehende Mutter. Drei Leben, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, und das sorgt für reichlich Sprengstoff. Mittendrin agiert der nicht immer charmante Kellner des Bistros (Markus Schmitt), der alle Hände voll zu tun hat und buchstäblich ein Leidtragender ist.Das neue Stück "Hundewetter" der Buschklopfer verspricht eine flockig leichte Komödie mit durchaus ernstem Hintergrund. Was erwartet die Gesellschaft von einer Frau? Am besten sollte sie alle Anforderungen gleichzeitig erfüllen und dabei immer funktionieren, natürlich mit einem Lächeln im Gesicht.Dass diese Erwartungshaltung an den Nerven zehrt, ist sonnenklar, doch wie jede der drei Protagonistinnen damit umgeht, ist für den Zuschauer eine Überraschung. Wer jetzt jedoch denkt, das sei ein Theaterstück maßgeschneidert für ein weibliches Publikum, der irrt, denn der Kellner ist die männliche Stimme, repräsentiert sozusagen die Männer im Publikum, spricht ihnen aus der Seele."Eigentlich sprechen sich alle vier Darsteller aus der Seele", sagt Georg Mädl, der die Regie übernommen hat. Fassaden brechen zusammen, die Darsteller therapieren sich gegenseitig. "Das Lockere, das Paradoxe und Bizarre des Lebens findet sich hier komprimiert in einem Stück, ich würde es eine Dramödie nennen wollen." Die Buschklopfer wollten in dieser Wintersaison nach zwei Boulevardkomödien in Folge etwas ganz Anderes bringen, etwas Kleineres, Intimeres. "Dadurch, dass wir eine kleine Truppe sind, ist ein viel intensiveres Arbeiten möglich", sagt Georg Mädl."Alle vier Darsteller haben bei diesem Stück die Möglichkeit zu zeigen, was sie bislang noch nicht gezeigt haben - und sie nutzen das voll aus."Regisseur Georg Mädl also ist mit seinen Schauspielern bereits äußerst zufrieden, bleibt nur noch, das Publikum zu überzeugen. Und dazu gibt es im Januar 2017 zu unterschiedlichen Terminen im Kleinkunstbrettla Untersteinach reichlich Gelegenheit.Wer sich eine Karte für das zeitgenössische Stück "Hundewetter" von Brigitte Buc sichern möchte, kann das im Internet unter www.okticket.de , im Schreibwarengeschäft Hofmann, in der Geschäftsstelle der Bayerische Rundschau oder in der Touristinfo in Kulmbach, Telefon 09221/9588-0, tun.Informationen zu den genauen Termine gibt es unter www.buschklopfer.de . Die Premiere am 31. Dezember ist bereits ausverkauft.