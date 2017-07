Kulmbach regt sich auf: Jetzt spricht der "Wache"-Chef

BR: Herr Javashi, die "Alte Feuerwache" spürt nach dem Start zum Altstadtfest schon heftigen Gegenwind. Ein gelungener Start sieht anders aus, oder?



Der Shitstorm nach der Wiedereröffnung ist heftig: Als "Teuerwache" wird die "Alte Feuerwache" im Internet bezeichnet, die mit einem Preis von 3,60 Euro für 0,4 Liter Bier Münchener Verhältnisse übertreffe. Gestern wurde das am Altstadtfest erst neu eröffnete Lokal auch in einem Leserbrief scharf kritisiert. Die BR sprach mit Geschäftsführer Afshin Javashi über die Kritik und das Konzept der "Wache", die zur Fürther Chilli's-Group gehört.Ich bin mit dem Start sehr zufrieden. Von den Gästen, die bei uns konsumiert haben, haben wir nur Lob erhalten. Und in den letzten Tagen war auch viel los. Viele, die Kritik üben, haben nur von außen reingeschaut, ohne sich ein echtes Bild von der neuen "Feuerwache" zu machen. Die Leute sind zudem generell vorsichtig, wenn was Neues kommt. Als Gastronom, das weiß ich aus Erfahrung, braucht man Geduld.Ich bin kein Kulmbacher, kann die Frage daher nicht beantworten. Sicherlich: Es gibt andere Gaststätten, in denen das Bier günstiger ist. Man muss bei uns aber das Gesamtpaket sehen. Wir haben eine breite Palette an Getränken und Speisen. Bei uns bekommt man Steaks und Burger ebenso wie Schnitzel und Fisch. Wir haben zudem wochentags bis 23 Uhr und am Wochenende bis 24 Uhr warme Küche, was natürlich auch Kosten verursacht. So was gibt es in Kulmbach sonst doch nirgends, oder? Wenn man das alles zusammen nimmt, dann haben wir doch relativ normale Preise.Wir sind nicht überteuert. Wir bieten für das Geld Qualität. Bei uns geht auch kein Essensgast hungrig nach Hause.Die "Feuerwache", in deren Umbau viel Geld geflossen ist, hat selbstverständlich eine Zukunft. Wir hätten uns mit der Chilli's Group auch in einer größeren Stadt niederlassen können, die weniger mit dem demografischen Wandel zu kämpfen hat. Wir sind aber davon überzeugt, dass unser Konzept in Kulmbach greift. Wir wissen wie gesagt: Bei einem Neustart braucht man Geduld.Wir wollen unsere Gäste nicht nur mit unseren Getränken und Speisen überzeugen, sondern ihnen auch ein besonderes Ambiente bieten. Wir fahren in der "Feuerwache" nicht das mexikanische Motto der Chilli's Group, sondern ein auf Kulmbach konzipiertes Konzept, das wir mit der Brauerei abgestimmt haben. In Kulmbach ist ja nachts nicht viel los. Die meisten Gaststätten sind nach 22 Uhr geschlossen. Wir wollen das Nachtleben für junge Leute lebendiger gestalten und haben deshalb geöffnet, bis der letzte Gast geht. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Konzept erfolgreich sein werden.Der Bierpreis in der "Alten Feuerwache" erregt in Kulmbach die Gemüter. 3,60 Euro kosten dort 0,4 Liter Bier. Auf 0,5 Liter umgerechnet sind das 4,50 Euro. Damit liegt die "Wache" deutlich über dem, was ansonsten in der Innenstadt für ein Seidla Kulmbacher Bier verlangt wird.Hier die Zahlen:"Stadtschänke" 3,00 Euro"Zum Petz" 2,90 EuroPizzeria "Dolce Vita" 3,00 Euro"Bierhäusla" 3,20 Euro(Biere aus der Fränkischen 2,80)"Zum Tasso" 3,20 Euro"Casablanca" 3,20 Euro(Biere aus der Fränkischen 2,60)"Zunftstube" 3,00 Euro