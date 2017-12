Kulmbach hat die Flirt-Ampel

Die Politik und die Lebensmittelindustrie kriegen eine Ampel-Kennzeichnung, was man getrost essen kann, was weniger empfehlenswert ist und was man besser weglassen sollte, nicht auf die Reihe. Vielleicht sollten sie sich in Kulmbach beraten lassen - hier gibt es die Flirt-Ampel.



Die legendäre Ü30-Flirtparty im "Kauernburger Schlössla" wartet kurz vor Weihnachten mit einem neuen Konzept auf. An die Besucher werden rote, gelbe und grüne Leuchtbänder ausgegeben. So können alle sofort signalisieren, ob sie nur tanzen wollen, ansprechbereit sind oder sogar Kontakt wünschen.



Das neue Konzept kommt an

Der Eventclub sorgt zusammen mit dem Internetportal infranken.de dafür, dass der Saal in ein glitzerndes Lichtermeer getaucht wird. Das Ambiente kommt bei den Besuchern an - und das neue Konzept auch. Die roten Bändchen wollen tanzen, Spaß haben. Neongelb signalisiert: flirtbereit - ein Drink ist drin. Und die Farbe grün sagt: Da geht was!



"Ich hab mich für ein gelbes Band entschieden. Grün schreckt die Frauen vielleicht ab. Da denkt doch jeder gleich, dass man nur das Eine will", meint Kalle. Er hat sich einen Sitzplatz direkt an der Tanzfläche gesucht und sondiert erst einmal die Lage. "Ich hab' auch schon getanzt. Das ist gut, wenn jemand ein rotes Armband dran hat, weiß man gleich, dass man die gar nicht ansprechen muss", sagt er und findet die Idee mit den Bändchen riesig. So sei gleich klar, ob man sich überhaupt Mühe geben muss.



Peter sieht's nicht so eng

Aber nicht alle sehen das so eng. Zum Beispiel Peter Jahn (54): "Wenn ich jetzt eine Frau entdecken würde, die mir richtig gut gefällt, und sie hätte ein rotes Armband dran, würde ich sie trotzdem ansprechen. Warum denn nicht?" Der Selber hat ein gelbes Band gewählt. "Ich bin nicht auf der Suche, aber wenn man jemanden trifft, dann ist das auch okay. Jedenfalls ist die Atmosphäre hier nett."



Sandra Fuchs (25) und Melissa Menzel (18) tragen ein grünes und ein gelbes Armband und nehmen die Bedeutung nicht ganz so ernst. "Wir haben die auch schon getauscht. Ohne Armband bekommt man ja keinen Drink", sagen die beiden Mädels und lachen. Sie wollen Spaß, einen netten Abend und richtig feiern.



"Ich bin zum ersten Mal hier", erzählt Chris Förster aus Kronach. "Aber ob ich jemanden anspreche, weiß ich wirklich noch nicht", so der 26-Jährige.



Rumkugeln unterm Baum?

Tatsächlich geht es den meisten Besuchern nicht so sehr darum, für Weihnachten noch etwas zum Rumkugeln unter dem Baum zu finden. Sondern vielmehr darum, nette Menschen kennenzulernen, die Party und die Stimmung zu genießen und in schöner Atmosphäre die Nacht zum Tage zu machen.



DJ Jörg legt Evergreens und Oldies auf, aber auch aktuelle Chartmusik und sorgt für tolle Stimmung.