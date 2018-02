Kulmbach: Unfall auf der Umgehung endet mit Überschlag

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße B 289 auf Höhe Kulmbach ein Verkehrsunfall, berichtete die Polizei. Der 19-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Kulmbach fuhr mit seinem Auto in Richtung Kauernburg. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte hier zunächst einen Leitpfosten, bevor er circa 200 Meter der Schutzplanke total beschädigte.



Das Fahrzeug wurde völlig zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass der Verursacher am Steuer eingeschlafen war und deshalb der Unfall verursacht wurde. Glück im Unglück hatte der Fahrer, der mit nur leichten Verletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert werden musste.



Gegen den Verursacher wird jetzt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Auch wurde der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr Kulmbach waren im Einsatz. Bis zur Bergung des Verursacherfahrzeugs war eine Fahrspur der Bundesstraße gesperrt.