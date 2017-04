Kulmbach: Auffahrunfall an Kreuzung sorgt für Verkehrsbehinderungen

von PETER MÜLLER

Die Teilnehmer der Motorrad-Sternfahrt, die sich kurz vor 11 Uhr aus Richtung Melkendorf der Biker-Hauptstadt Kulmbach näherten, mussten längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Der Grund: An der sogenannten Schauerkreuzung hatte es mächtig gekracht. Der Fahrer eines BMW-Kombi der 5er-Reihe war mit seinem Kombi auf einen Audi Q5 aufgefahren, der stadtauswärts unterwegs war und offenbar in Richtung Melkendorf abbiegen wollte.



Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen. Sowohl das BRK als auch das Technische Hilfswerk waren vor Ort. Die Einsatzkräfte des THW mussten auslaufendes Öl mit einem Bindemittel im Zaum halten.



Die Beamten der Kulmbacher Inspektion, die auch beim Bikertreffen zahlenmäßig stark gefordert sind, hatten mit der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrsregelung im Bereich der Schauerkreuzung alle Hände voll zu tun.