Kritische Bilder eines Kulmbachers, die keiner sehen will

von WOLFGANG SCHOBERTH

"Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will", so nennt Wolfgang Borchert sein Kriegsheimkehrerdrama "Draußen vor der Tür" im Untertitel. Es handelt von dem ehemaligen Unteroffizier Beckmann, der verstümmelt und seelisch gebrochen aus Russland zurückkommt und in seiner Heimat überall abgewiesen wird. Auf dem Totenbett schreibt der 26-jährige Schriftsteller sein Vermächtnis.





Verstörende Bilder



Als das Stück am 13. Februar 1947 im Radio ausgestrahlt wird, steckt der um neun Jahre ältere Caspar Walter Rauh mitten in der Arbeit für einen Zyklus von kleinformatigen Federzeichnungen, der "Niemandsland" heißen soll. "Ein Soldat gerät im Lauf der turbulenten Ereignisse zwischen die Fronten, ins Niemandsland und hockt dort als Klümpchen menschlichen Bewusstseins in einem Granattrichter", so beschreibt der Künstler die Idee für das Buch.



Capar Walter Rauh hat die Schrecken des Zweiten Weltkrieges miterlebt. Bei Kriegsbeginn 1939 - am Tag nach der Hochzeit mit seiner Frau Lise-Lotte in Berlin - wird er eingezogen. Er ist beim Überfall auf Polen dabei, erlebt den Feldzug in Frankreich und Russland. Er ist Zeuge von Gräueln, Massakern und Exekutionen. Noch 30 Jahre nach Kriegsende, wenn man, wie der Verfasser dieser Zeilen, mit ihm darüber spricht, bebt der sonst ruhige, wortkarge Mann.





Verleger rät Rauh dringend zur Mäßigung



Kurt Desch, sein erster Verleger, ist von den ersten Blättern für die Mappe, die Caspar Walter Rauh ihm nach München schickt, fasziniert. Es sind grausige Bilder in grotesker Bildsprache: apokalyptische Landschaften, Gehenkte, Aufgespießte, Durchbohrte, triumphierende Höllenwesen und widerliche Hybrid-Kreaturen, die sich durch die Verwesung schnüffeln.



Desch rät Rauh dringend zur Mäßigung. "Zeigen Sie dem Betrachter zum Ausklang was von der Schönheit des Lebens, bieten Sie einen Weg ins Bessere und Gütige". Er will es nicht, kann es nicht. Rauh braucht die Bilder zur Verarbeitung seiner Albträume und Obsessionen.



In einer der Zeichnungen wirft Caspar Walter Rauh dieselbe Frage auf, die Wolfgang Borchert am Ende seines Stückes den Unteroffizier Beckmann verzweifelt ins Leere rufen lässt: "Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht! Gibt denn keiner, keiner Antwort?"





Wo bist Du, unser Gott?



Es ist die gleiche Klage, die auch viele gläubige Juden erhoben haben, als sie abgeführt und in die Gaskammern getrieben wurden: Wo bist Du, unser Gott? Bei Rauh suchen zwei spindeldürre Gestalten in einer von der Natur fast schon überwucherten Kirchenruine nach ihm. Doch aus dem verlassenes Gemäuer blecken nur noch finstere Löcher, sonst nichts.



Als Kartograph der Wehrmacht kommt Rauh weit herum, wird zum Augenzeugen des Schreckens, erlebt Razzien der SS in den Dörfern, sieht die Auslöschung der strenggläubigen, traditionell lebenden "Schtetl"-Juden. 1940 entsteht in Ostpolen ein kleinformatiges Bild, nicht viel größer als eine Postkarte. Es wimmelt von Elendsgestalten, die wie in die Kulisse eingewachsen wirken. Eine blinde Frau wird herbeigekarrt. Bettler und Kinder liegen im Schlamm, sind fast schon zu Erde geworden.



Überragt wird die Szene von einem bis zum Skelett abgemagerten Juden. An seiner Behausung prangt ein blau leuchtender Davidstern. Mit seinen knochigen Fingern, phosphorgrün wie sein Gesicht, macht er eine zauberische Geste. Gilt sie dem kleinen Jungen, der aus der dunklen Höhle ins Freie springt, vielleicht in eine bessere Welt?





Der Schrecken auf Feldpostkarten



Stephan Klenner-Otto, der bei Rauh zur Lehre gegangen ist, macht in einem demnächst erscheinenden Beitrag für einen Ausstellungskatalog der Universität Saarbrücken darauf aufmerksam, dass der Künstler häufig Kriegs-Szenarien auf Feldpostkarten festgehalten hat. Ihre fantastische Bildsprache bewahre ihn vor einem Militärgerichtsverfahren wegen Wehrkraftzersetzung.



Als "Niemandsland" mit 48 Federzeichnungen 1948 endlich in Buchform erscheint, ist das Interesse trotz Werbung und exzellenter Kritiken gering. Die meisten wollen vom Krieg nichts mehr wissen, verdrängen das Schreckliche. Von den 5000 gedruckten Exemplaren wird nur ein Bruchteil verkauft.



"Großer Erfolg in der Presse, wenig Resonanz auf dem damals winzigen Kunstmarkt", so notiert Caspar Walter Rauh in seinen Lebenserinnerungen "Curriculum Vitae". Das geplante Buchprojekt "Traumland" wird von dem Verleger Kurt Desch abgebrochen, erst 1992 erscheinen die kolorierten Federzeichnungen als Buch im Bayreuther Verlag "The Bear Press" von Wolfram Benda.





Zur Person



Caspar Walter Rauh 1912 geboren, Abitur 1932 in Bayreuth. Nach dem Studium in Düsseldorf zieht er nach Berlin. Eine erste Ausstellung wird von den Nazis als entartet geschlossen. Bei Kriegsbeginn 1939 wird er zur Wehrmacht eingezogen. Als Kartenzeichner bei der Infanterie lernt er die Schrecknisse des Krieges in Polen, Frankreich und Russland kennen.



Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft fasst er mit seiner Familie in Himmelkron Fuß. Er lebt dort unter schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen. 1955 zieht er mit seiner Frau Lise-Lotte und der Tochter Sabine nach Kulmbach um. Bis zu seinem Tod am 7. Oktober 1983 arbeitet er in seiner Werkstatt in der Kohlenbachgasse.





27. Januar ist Auschwitz-Gedenktag



Der heutige 27. Januar ist in Deutschland ein gesetzlicher Gedenktag. Er erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, die sich zum 72. Mal jährt.



An öffentlichen Gebäuden wird Trauerbeflaggung angebracht, im Berliner Reichstag findet eine Gedenkstunde statt, in vielen Veranstaltungen oder Gottesdiensten wird bundesweit die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten wachgehalten.



Die Vereinten Nationen erklärten 2005 den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Ein Jahr später wurde er auf Initiative des kürzlich verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" erklärt.