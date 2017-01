Kreis Kulmbach: Junge Frau sticht auf schlafenden Bekannten ein

Schwere Verletzungen erlitt der 22-jähriger Mann, als die junge Frau in ihrer Wohnung in Untersteinach mit einem Messer auf ihn einstach.



Nach Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde die Tatverdächtige nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Das berichtet die Polizei.



Gegen 1.15 Uhr griff die Untersteinacherin ihr schlafendes Opfer unvermittelt an und stieß mit einem Küchenmesser mehrfach zu. Dabei verletzte sie den 22-Jährigen, der zu Besuch war, unter anderem auch am Oberkörper so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.



Es bestand jedoch glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für den jungen Mann. Noch am gleichen Tag nahmen Polizeibeamte aus Kulmbach und Stadtsteinach die Tatverdächtige in Kulmbach fest.



Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth ermitteln insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat. Am Montagnachmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Unterbringungsbefehl gegen die 21-Jährige.