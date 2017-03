Jetzt anmelden für 8. Kulmbacher Sommerkunstwochen

Start in den Pfingstferien





Kreatives in Stein und Holz



Es muss oft nur aus dem Tiefschlaf geweckt werden: das künstlerische Talent, das in den meisten schlummert. Experten sind nötig, um dieses künstlerische Talent zu wecken und zu fördern. Deshalb heißt auch das Motto der 8. Kulmbacher Sommerkunstwochen: "Von Künstlern lernen". Für Kinder und Jugendliche ist das - dank der Unterstützung von Sponsoren - auch in diesem Jahr gebührenfrei.Von Künstlern lernen kann man heuer in der Zeit vom 9. Juni bis 19. August in insgesamt 23 Kunstworkshops. Organisiert und durchgeführt werden die Sommerkunstwochen wieder von Jutta Lange in Zusammenarbeit mit der Kulturverwaltung der Stadt Kulmbach.Mit der Anmeldung sollte man sich lange Zeit lassen; zwei Workshops sind bereits ausgebucht: "Gestalten mit Ton" mit Gertrud Murr-Honikel und "Abstrakte Acrylmalerei - Das große Format" mit Monika Pellkofer-Grießhammer.Die Sommerkunstwochen starten im Juni (Pfingstferien) mit einem Malkurs mit Margit Rehner "Dies und Das - Kaleidoskop der Techniken", bei dem nicht nur mit Farbe und nicht unbedingt auf Leinwand gemalt werden kann. In der zweiten Woche der Pfingstferien kann man bei Andreas Claviez lernen, wie sich Seen, Ozeane, Bäche, Eis, Schnee oder Nebel perfekt wiedergeben lassen - als Skizze, Aquarell, in Acryl-Technik bis hin zu gespachtelt abstrahiert. In der Kunst der "Radierung" kann man sich bei dem weit über die Grenzen Kulmbachs hinaus bekannten Künstler Stephan Klenner-Otto üben.Mitte Juli ist Porträtieren angesagt. Manuela Schilbach-König weiß, worauf es bei der Wiedergabe eines Antlitzes ankommt. In ihrem zweiten Workshop widmet sich Margit Rehner im Juli dem Thema "Schichtungen - Abstrakte Serien". Zeitgleich zeigt Rüdiger Baumann in seinem Workshop "Schau. Spiel. Oder Show?", dass die Welt "eine Bühne ist".Spielen mit Wasser und Farben - "Aquarellieren" in Perfektion: Wer das lernen will, ist im Kunstworkshop von Ingrid Meyerhöfer im Juli bestens aufgehoben. Wieder mit an Bord ist Monika Pellkofer-Grießhammer. In ihrem Workshop "Malerei - Wege zur Kreativität" bietet sie die Möglichkeit, die Wahrnehmung zu schulen und dem eigenen künstlerischen Ausdruck auf die Spur zu kommen. In diesem Workshop können auch großformatige Leinwände verwendet werden, nachdem der zweite Kurs der Ahornbergerin "Das große Format" bereits ausgebucht und die Warteliste lang ist. Zeitgleich läuft das beliebte Thema "Expressive Kalligrafie" mit Andrea Wunderlich. Neue Wege geht Andreas Claviez in seinem zweiten Workshop "LP Cover Painting".Der "Vedutenmalerei", also der möglichst exakten Wiedergabe einer Stadtansicht, widmet sich Nicki Schwarz Anfang August. Besonders reizvoll ist nicht zuletzt das Atelier, von dem aus man eine fantastische Aussicht auf die Kulmbacher Altstadt hat: der Rote Turm.Mit von der Partie bei den 8. Kulmbacher Sommerkunstwochen ist auch wieder der Bildhauer Peter May. Er wird sein enormes Fachwissen in zwei Workshops weitergeben: Holz- und Steinbildhauen. Neu im Programm sind der Workshop "FreiTanz" mit Christine Honikel sowie "Papierschöpfen" mit Wolfgang Lukas.Auch für Kinder und Jugendliche wird in diesem Jahr wieder einiges geboten: Phantasieskulpturen basteln, Glückwunschkarten drucken, Holzfiguren schnitzen etc.Alles Wissenswerte gibt es bei Jutta Lange, Telefonnummer 09221/74949, sowie online unter www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de