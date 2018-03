In Kulmbach wird gegen die Bürger regiert

Zum Bericht "Arbeiten sollen gestoppt werden" wird uns geschrieben:Sie sind aus der Deckung gekommen, die Lenker der Stadt Kulmbach, und haben sich den Flächenfraßgegnern aus Forstlahm im Gasthaus Schramm gestellt. Die Ignorierungsphase ist zu Ende, in der die Stadtvertreter hofften, den Widerstand versanden zu lassen, indem sie auf keinen unserer Einwände reagiert hatten.Die Einschüchterungsphase ist auch beendet, die damit begann, dass wir anlässlich eines Pressetermins eine Rüge des Landratsamts Stadt wegen Verstoß gegen das Versammlungsverbot erhalten hatten. Nun beginnt die Deeskalationsphase.Der wegen seiner autoritären Art gefürchtete OB Henry Schramm war bemüht, den oft leidenschaftlichen Argumenten der Bürger beherrscht zu begegnen. Trotzdem konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich bei dem Aufgebot an Anzugträgern um die gegnerische Mannschaft handelte. Teilweise gelangweilt wirkend, hörten sie dem hochkarätigen Vortrag von Eunike Schu zu, die ausführte, dass es sich bei diesen Baugebieten um eine nicht mehr zeitgemäße Form handelt, die nur den Wohlhabenden in die Hände spielt, die Umwelt massiv schädigt und die Innenstadt zu einem trostlosen Ort macht, in dem ein Laden nach dem andern schließt.Wie abgespult wirkten die gegnerischen Vorträge wie zum Beispiel von Stadtbaudirektor Gerd Belke, der von angeblich korrekt durchgeführten Naturschutzverfahren berichtete und davon, dass die Stadt demokratisch die gesetzlichen Verfahren eingehalten hat.Er sprach nicht davon, dass sich Bürger wochenlang hier einarbeiten müssten, um zu wissen, dass diese Offenlegungen nur im Amtsblatt, nicht in der Zeitung stehen und dass man ständig wachsam sein müsste, um ja keine Frist zu versäumen, was fast unmöglich ist.Auch Oberbürgermeister Schramm pochte darauf, dass die Baugebiete demokratisch von den die Bürger vertretenden Stadträten genehmigt wurden. Von Stadträten, von denen kein einziger mit uns Kontakt aufgenommen hat, obwohl ein zehnseitiger Brief von uns an sie seit sechs Wochen vorliegt, fühlen wir uns nicht vertreten.Insgesamt ist das Vorgehen der Stadt ein Armutszeugnis, ein Zeichen, dass nicht mit den Bürgern, sondern gegen die Bürger regiert wird. Das Vertrauen ist verlorengegangen, weil Bürgerwille nur respektiert wird, wenn er in die Linie passt. Naturschutz und Respekt vor den Bürgern gehört nicht dazu.Deshalb werden wir weitermachen. Wir warten aber ab, wie die Stadt mit unseren vielen Einsprüchen verfährt.Franziska Schumm, Kulmbach-Forstlahm