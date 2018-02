Im Kulmbacher Stadtrat geht es am Donnerstag um das Bürgerhospital

Seniorenbeirat: Schließung abwenden





Bauprojekt Weiher: Wie entscheidet der Stadtrat?



Wenn am Donnerstag um 17 Uhr der Kulmbacher Stadtrat zusammentrifft, wird ein Thema besonders diskutiert werden - das Schicksal des Bürgerhospitals. Oberbürgermeister Henry Schramm hat angekündigt, dass er einen Sachstandsbericht geben wird. Inzwischen hat sich neben der CSU und der FDP auch der Seniorenbeirat der Stadt in die Diskussion eingeschaltet.Stadträtin Christina Flauder (SPD) hat sich als Vorsitzende des Seniorenbeirats an den Oberbürgermeister gewandt. Sie schreibt: "Der Seniorenbeirat der Stadt Kulmbach bittet Sie sehr herzlich, Möglichkeiten zu finden, um den Erhalt des Bürgerspitals zu sichern." Und weiter erklärt sie: "Mit der Schließung des Bürgerspitals würde ein großes Stück Lebensqualität für unsere Senioren verloren gehen.Versuchen wir zusammen und mit vereinten Kräften die Schließung dieser Einrichtung zu verhindern. In den vergangenen Tagen haben sich in unzähligen Telefonaten Bürgerinnen und Bürger, Angehörige und in besonderer Weise Bewohner des Bürgerspitals an uns gewandt, mit der Bitte, die drohende Schließung des Bürgerspitals abzuwenden."Die CSU-Fraktion will laut ihrem Vorsitzenden Michael Pfitzner klären, ob es eine Möglichkeit gibt, das Bürgerhospital mit den von der Heimaufsichtsbehörde am Landratsamt in Aussicht gestellten Befreiungen und Fristverlängerungen weiter zu betreiben.FDP-Stadtrat Thomas Nagel hatte erklärt: "Nun müssen die Verwaltung und Oberbürgermeister Henry Schramm versuchen, einen neuen Träger zu finden, besonders im Sinne der älteren Menschen, die im Herzen der Kulmbacher Innenstadt verwurzelt sind, die Grünzone schätzen und die kurzen Wege zum Arzt, zum Bäcker oder zur Apotheke nutzen."Weiter diskutiert der Stadtrat über das umstrittene Bauprojekt in der Friedrich-Schönauer-Straße in Weiher. Dort plant die Himmelkroner Firma Aßmann zwei Mehrfamilienwohnhäuser, die nach Ansicht der Nachbarn und des Stadtrats überdimensioniert sind.