Im Kulmbacher Burggut im Spiegel pulsierte einst das Leben

Eine der ältesten Nachrichten über Kulmbach im Land-Buch von 1398 besagt, "dass Hans Beyerreuther zu Burggut die Behausung zu Culmbach bei dem Oberen Wasserloch habe". Dieses Loch wird in alter Zeit auch als Weiher oder See erwähnt.



Darauf bezieht sich auch eine Urkunde von 1474, in der die Rede ist von einer Hofrait (Wirtschaftshof) außerhalb der Stadtmauer in der Wolfskehle beim Näpfleinsbrunnen.



Dieser Wirtschaftshof lag an dem wichtigen Fuhrweg nach Trebgast, war ringsum mit einer Mauer umgeben und hatte einen ein Tagwerk großen Garten. Die Zufahrt erfolgte über die heutige Kohlenbachstraße.



Einer der ältesten Bewohner wurde mit Namen Wyger genannt, der dort einen großen Garten besaß. Er musste von seinem Besitz eine jährliche Abgabe an die St.-Katharinen-Kapelle entrichten. Diese Kapelle und deren Besitz hatte das Kloster Langheim erhalten.





Mit Mauer und Garten



Noch 1813 wird im Häuserregister ein Wohnhaus mit Mauer und Garten erwähnt. Der Verlauf der Mauer lässt sich auch heute noch leicht erkennen. Bedenken sollte man, dass es in dieser Zeit noch nicht die Straße Spiegel gab und der ganze Verkehr über das Steinerne Gässchen lief.



Hier war eine Rast- und Verpflegungsstation vor dem Anstieg von Vorteil, die Nähe zum Näpfleinsbrunnen ideal, gab es hier doch das beste Trinkwasser von Kulmbach.





Einst ein Gewächshaus



Nach mehreren Besitzerwechseln war auch die Gärtnerei Vogelmann hier ansässig, diese errichtete noch 1893 ein neues Gewächshaus. 1960 wurde an der oberen Ecke ein fünfstöckiges Haus errichtet.



Der Name Spiegel geht vermutlich auf einen Familiennamen zurück. In Notizen des Kanzlisten des Hochfürstlichen Brandenburg-Culmbachischen Geheimarchivs namens Andreas Heusinger fand der ehemalige Stadtarchivar Dr. Lederer Hinweise auf einen Dietrich Spiegel (1613), Amtmann zu Schauenstein, der mit einem Gut in der Wolfskehle belehnt worden sein soll.



Das Haus des Amtmanns Spiegel, das später in den Besitz verschiedener Adelsfamilien (derer von Lüchau, von Würzburg oder von Künßberg) kam, muss ein recht auffallendes Gebäude gewesen sein. Magister Will schrieb in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vielsagend von dem "schönen Spiegel in der Wolfskehle".





Rauschende Feste



Da dazu auch noch zahlreiche Nebengebäude gehörten, wurde das gesamte Anwesen das "Spiegelgut" genannt. Der Baumeister der Plassenburg, Caspar Fischer, wohnte dort bis zu seinem Tode. Später benutzte man die Räume des Hauses, darunter einen großen Festsaal, für manche rauschenden Festlichkeiten.



Von 1791 bis 1806 spielten preußische Offiziere im Spiegelgut Theater und veranstalteten dort große Bälle. An die Stelle der Preußen traten dann die Franzosen, und 1810 feierte man im Spiegelgut die Einverleibung der Markgrafschaft in das Königreich Bayern.



Im 19. Jahrhundert ging die Glanzzeit des "Spiegels" zu Ende. Auf dem Platz des Gutes, das der Spitzhacke zum Opfer fiel, wurde die Brauerei Luis Weiß errichtet.



Auch diese besteht schon lange nicht mehr. Jetzt befindet sich an dieser Stelle der Gasthof "Schwanenbräukeller".





Heute ein Straßenname



Die Bezeichnung Spiegel aber wurde in Erinnerung an das Haus des Amtmanns zum Straßennamen.