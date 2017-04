Hitlers Bauminister war Dauergast auf der Plassenburg

von WOLFGANG SCHOBERTH

Kulmbach ist der Schlüssel. Davon ist der an der Universität von Nebraska lehrende Historiker John Charles Guse fest überzeugt. In seiner Dissertation "The spirit of die Plassenburg: Technology and ideology in the Third Reich" stellt er dar, dass für Fritz Todt die Burg vieles ist: Ingenieursschmiede, Braintrust großdeutscher Autobahn-Projekte, Ort nächtlicher Spintisierereien.





Mit der Heinkel über den Türmen gekreist



Die "Reichsburg der Deutschen Technik" hat für ihn Kult-Status: Um seine Einkehr anzukündigen, kreist er stets mit seiner Heinkel He 111 über den Türmen, um danach auf dem Flugplatz Bindlach zu landen.



Die Plassenburg soll zur hohen Schule der Ingenieurskunst in Deutschland werden. Seine Visionen von einer in den "großdeutschen Raum" vorstoßenden Technik lässt er mitstenografieren. Sie sollen als "Plassenburg-Worte" für eine spätere Veröffentlichung bereit gehalten werden. "The Plassenburg was the living symbol of this new Nazi technology", so bilanziert der Historiker Guse.





Burg erlebt Quantensprung



Fritz Todt ist in seiner Funktion als Chefplaner für die Reichsautobahnen erstmals März 1936 auf der Burg, die gerade, zusätzlich zur NS-Landesführerschule zur "Reichsschulungsburg der NSDAP" ernannt worden ist. Mit Robert Ley, dem Führer der Deutschen Arbeitsfront (DAF), kommt er überein, in 14-tägigen Abständen Reichsschulungslehrgänge unter seiner Regie abzuhalten.



Für die Burg gleicht dies einem Quantensprung: Ab April 1937 nimmt die "Deutsche Technik" die Burg in Besitz und die Ingenieurselite zieht ein: Straßen-, Wasser und Maschinenbauer, Energiefachleute, Rektoren und Professoren Technischer Hochschulen, prominente Architekten wie Alwin Seifert, Friedrich Tamms oder Paul Bonatz. Ihre Aufgabe: Über ihre Erfahrungen berichten und zukünftige Projekte planen.



Bis zu seinem mysteriösen Tod am 8. Februar 1942 fehlt Todt kaum bei einer Tagung. Er kultiviert jovial Kameradschaft, ist vom Frühsport bis zur Einziehung der Flagge dabei. Abends am Kamin gibt man sich locker, tauscht die Parteiuniform gegen legere Kleidung. Eine Stätte der "Volksgemeinschaft" soll es sein, und so wird es auch Zeitungen und Illustrierten propagandistisch vermarktet.





Illustre Gäste in Prachtsaal empfangen



Untergebracht werden die Prominenten unter den Tagungsteilnehmern in den oberen Etagen des Kommandantenbaus, durch dessen Torbogen der Besucher in den Kasernenhof gelangt. Der junge Münchner Architekt Siegfried Schmelcher hat den um 1745 entstanden Bau für die OT-Bedürfnisse durchgreifend verändert.



Der Zugang erfolgt rechts der Auffahrt zum Schönen Hof, an der Rampe mit Steintisch und -bank. Über einen repräsentativen Treppenraum gelangt man ins Dachgeschoss. Ein langer Flur schließt sich an, an vielen Türen von Einzel- und Mehrbettzimmern sowie Büroräumen rechts und links vorbei.



An der Nordseite schwenkt ein heller Flur ab, daran anliegend der umgestaltete Festsaal des Burgkommandanten als Fachbibliothek. Am Ende des Flures ist das Ziel: Für den Architekten Jan Lewerenz, der auf der Burg aufgewachsen ist, ist es ein Glanzstück: offener Kamin aus schlesischem Quarzit, elegantes Eichenparkett in quadratischen Feldern, Stuckdecke mit einer kunstvoll in vergoldetes Messing gefassten Glasschale in der Mitte. Ein Balkon, an den Ecken mit Mohnkapseln aus Eisen geschmückt, bietet einen prächtigen Blick ins Maintal hinüber zum Frankenwald. Todt nutzt den Salon als Empfangsraum für hochrangige Besucher. Seine Privaträume schließen sich hinter dem Giebel direkt an. Eigens lässt er sich einen Schlüssel mit stilisiertem "OT" fertigen.





Todt setzt sich Denkmal



Auch die Hochburg erfährt massive bauliche Veränderungen. Betroffen sind zunächst die vier Markgrafenzimmer im zweiten Obergeschoss des Ostflügels. Die Plankammer wird brachial in einen Kameradschaftsraum umfunktioniert, gefolgt von dem Rauch- und Spielzimmer, dem Schreib- und Lesezimmer sowie der Bibliothek.

Der ständig ansteigenden Zahl von Teilnehmern versucht man durch Vergrößerung von Vortrags-, Schlaf- und Speisesaal zu begegnen. Doch Todt möchte sich mit einer großen, epochalen Lösung ein Denkmal setzen: der Erweiterung des Arsenalbaus nach Osten. Sie erfolgt auch denn auch 1941/42 nach Schmelchers Plänen durch Bautruppen der OT.



In Kulmbach genießt Todt kultische Verehrung. Die Bayerische Ostmark berichtet regelmäßig über OT-Aktivitäten auf der Burg. Am 23. September 1937 wird er zum Ehrenbürger von Kulmbach ernannt, nach seinem tödlichen Absturz wird der Festungsberg in "Fritz-Todt-Allee" umgewidmet.





Museum in Oslo zeigt Schlüssel, der alles erschließt



Eine Ausstellung in Olso zeigt, wie bei Arbeitseinsätzen der Organisation Todt (OT) in Norwegen Tausende Zwangsarbeiter umkommen. Ein besonderes Schaustück kommt aus Kulmbach.



Gleich am Eingang der Ausstellung ein besonderer Blickfang. In einer Vitrine, aufgehängt an zwei Perlonfäden, im blaugrünem Lichtkegel, ein kunstvoll gefertigter Schlüssel. In die flache Reide ist ein "T" eingearbeitet, sodass sich ein stilisiertes "OT" ergibt, die Abkürzung für "Organisation Todt". Es ist eine Leihgabe von der Plassenburg, mehr noch: es ist der Privatschlüssel Fritz Todts für den Empfangsraum im Kommandantenbau.



Das Norsk Teknisk Museum in Oslo dokumentiert in seiner aktuellen Ausstellung die Entstehungs- und Einsatzgeschichte der OT. Im Mittelpunkt steht die Zwangsarbeit in Norwegen. Die deutsche Besetzung im April 1940 erfolgt aus strategischen Gründen: Für die Seekriegführung gegen Großbritannien im Atlantik sollen an der Küste Marinestützpunkte, Flugplätze, Transportwege, Bunker und Kanonenstellungen angelegt werden.





Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter rekrutiert



Im Landesinnern wird der Ausbau der Reichsstraße 50 vorangetrieben, die von Oslo in den hohen Norden führen soll. Ferner die Nordlandbahn, die Trondheim mit dem 700 Kilometer entfernte Bodø verbindet. Das größte Projekt ist der Bau der "Polarbahn", eine Wahnidee Hitlers. Die Linie soll bis nach Narvik führen, um Eisenerz, Kupfer, Schwefel und Nickel aus Nordnorwegen ins Deutsche Reich transportieren zu können. Allein für die erste Etappe in der Provinz Finnmark werden 34 000 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus Russland, Polen und Jugoslawien dem OT- Arbeitskommando unterstellt.



Die Dokumente der Ausstellung zeigen, dass sie von den SS-Wachmannschaften wie Vieh behandelt werden: Interniert in Barackenlagern mit Stacheldraht und Wachtürmen, werden sie katastrophal mit Essen versorgt und für nördlichen Breitengrade völlig unzureichend eingekleidet. Wie bei den großen Vernichtungslagern im Osten folgt man auch hier der Parole: "Vernichtung durch Arbeit".





Ein gigantischer Apparat



Die über 100 000 Mann, die in den Besatzungsjahren als Arbeitssklaven in Norwegen schuften, gehören zur OT-Einsatzgruppe "Wiking". Seit dem Bau des "Westwalls", eines Befestigungsgürtels an der französischen Grenze, ist die OT in eine militärisch gegliederte Bauorganisation umgeformt worden.



Sie kooperiert mit der Wehrmacht und privaten Baufirmen, um in den besetzten Gebieten Verkehrswege und militärische Anlagen zu errichten und die Ressourcen der eroberten Gebiete auszubeuten. Die OT entwickelt sich zu einer gigantischen Apparat mit 1,4 Millionen erfassten Arbeitskräften, darunter nur 60 000 Deutsche. Die Ausstellung in Oslo dokumentiert den Weg, den die OT genommen hat: die Plassenburg eine wichtige Etappe.