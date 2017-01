Hennen in See legen täglich rund 8200 Eier

von WERNER REIßAUS

In wenigen Tagen beginnt in Berlin die Internationale Grüne Woche, die weltweit größte Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Mehr als 1600 Aussteller präsentieren unter dem Funkturm Spezialitäten aus aller Herren Länder. In den Bauernhöfen vor der eigenen Haustür werden regionale Lebensmittel erzeugt. Bei einem weiteren "Stallgespräch" machten sich Vertreter des BBV und MdL Martin Schöffel (CSU) gestern ein Bild von der Hühnerfarm, die der Fölschnitzer Landwirt Michael Grampp im Juni 2016 bei See in Betrieb genommen hatte.



Kreisobmann Wilfried Löwinger ging auf die in Berlin geplante Protestaktion unter dem Motto "Wir haben es satt!" ein. Hier müssten die Landwirte dagegenhalten: "Wir suchen den Dialog mit den Verbrauchern, nicht den Protest." Die Demonstranten sollten mit den Bauern reden, "nicht über uns". Genuss und Qualität seien untrennbar mit der Landwirtschaft verbunden.





Bayern braucht Bauern



Löwinger sprach auch die Unterschriftenaktion "Bayern braucht seine Bauern!" an. Dieses Motto solle die bedeutende Rolle der Landwirtschaft unterstreichen.



Erstmals wurde das "Stallgespräch" nicht auf einem Milchvieh- oder Schweinebetrieb durchgeführt, sondern aus aktuellem Anlass auf einer Hühnerfarm. "Michael und Sabrina Grampp haben sich Gedanken gemacht, wie man den Betrieb langfristig erhalten und langfristig weiterführen kann", sagte Wilfried Löwinger.



Der BBV-Obmann ließ nicht unerwähnt, dass die Landwirte wieder eine sehr schwere Krise hinter sich haben. Die Einkommensverluste im vergangenen Jahren hätten bis zu 30 Prozent betragen. Darüber hinaus gebe es fast täglich in den Medien Angriffe auf Tierhalter. "Ich sage ganz klar: Wir brauchen kein staatliches Tierschutz-Label, sondern wir setzen auf Freiwilligkeit", so Löwinger. Die Intitiative Tierwohl habe sich bewährt.





"Nicht so heiß diskutiert"



Als berechtigte Anliegen der Verbraucher bezeichnete Löwinger die bäuerliche regionale Erzeugung. Die Vorgänge um den Neubau einer Hühnerfarm in Marktleugast hätten aber gezeigt, dass dies nicht immer erwünscht sei. "Sind wir froh, dass Gemeinderäte in den Gremien sitzen, die zur Sache stehen und das auch richtig sehen. Ich verstehe dort oben überhaupt nicht die Rolle des Bürgermeisters und der Verwaltung, die ist mir unerklärlich. " Löwinger sprach sogar von einem Eigentor der Gegner der Hühnerfarm bei Mannsflur.



Michael Grampp schilderte die Gründe, die seine Familie veranlassten, die Milchviehhaltung in der Ortsmitte von Fölschnitz aufzugeben und sich mit der Farm mit 9000 Hühnern eine völlig neue Erwerbsquelle aufzubauen: "Es hat sich zwar auch Widerstand in der Nachbarschaft gerührt, aber unser Bauantrag wurde im Gemeinderat nicht so heiß diskutiert wie in Marktleugast."





Weder Lärm noch Gestank



Löwinger berichtete von einer Bauernversammlung in See, in der erläutert worden sei, dass sich gegenüber früher nichts verändert habe, weder vom Lärm noch vom Geruch her - "außer dass man jetzt ein schönes Stallgebäude sieht".



Nach der einen oder anderen "Geburtswehe" laufe der Betrieb inzwischen reibungslos, sagte Grampp. Die Hühner legten gegenwärtig im Durchschnitt täglich rund 8200 Eier.



MdL Martin Schöffel meinte, dass Michael Grampp ein Stück weit Pionierarbeit in der Region geleistet habe: "Sie scheinen sehr zufrieden zu sein und auch begeistert bei der Sache. Tierhaltung und Direktvermarktung scheinen zu passen. Das ist ein interessantes Beispiel auch für andere Landwirte."



Schöffel stellte heraus, dass das Ansehen der Bauern in der Region sehr hoch sei: "Ihr genießt zu Recht Vertrauen für eure tägliche Arbeit. Ohne Landwirtschaft gäbe es keine Genussregion, keine Heimat, keine Kulturlandschaft und keine Lebensqualität in der Region." Diese Zusammenhänge müsse man sich immer wieder deutlich vor Augen führen. "Wir brauchen bäuerliche Familien, weil die Lebensmittel aus der Heimat kommen sollen."