Hegeschau als Zeichen für die Bedeutung der Jagd

"Der ist einmalig", sagt der 76-jährige Jäger Willy Roth aus Ludwigschorgast. Er präsentiert ein stattliches Rehgehörn mit zusätzlicher Seitenstange, eine der kuriosesten Trophäen der Hegeschau im Stadtsteinacher Schützenhaus. Vertreter aus den 25 Jagdrevieren im Landkreis legten dort wieder mehr als tausend Rehtrophäen aus. Wildschweintrophäen müssen seit diesem Jahr nicht mehr vorgelegt werden.



Die Hegeschau ist gesetzlich vorgeschrieben, damit die Behörden die Erfüllung der Abschusspläne für das Rehwild überwachen können. Dem Vorsitzenden des Kulmbacher Jagdschutz - und Jägervereins, Peter Müller, zufolge geht es auch darum, die Bedeutung der Jagd deutlich zu machen. "Hegeschau ist ein Stück weit Tradition", sagte er und betonte die zusätzliche Rolle als Weiterbildungsveranstaltung.



Ein wichtiges Thema des Abends war die Afrikanische Schweinepest. Wildschweine sind Überträger dieser meist tödlich verlaufenden Seuche, die auch Hausschweine befällt und die sich derzeit von Osteuropa her ausbreitet. Das Virus ist äußerst robust und kann sogar nach Jahren in der Kühltruhe noch infektiös sein. Einen Impfstoff gibt es nicht. In Deutschland ist bisher kein Fall aufgetreten, doch für Schweinehalter wäre ein Ausbruch fatal. Infizierte Tiere müssten getötet und beseitigt werden.



Amtstierarzt Bernhard Schurr vom Kulmbacher Veterinäramt erinnerte die Jäger daran, dass bei tot aufgefundenen Wildschweinen die Probenentnahme Pflicht sei. So auch bei erlegten Tieren, die auffällige Merkmale aufweisen wie starke Blutungen im Magen-Darmtrakt und/oder stecknadelkopfgroße Blutungen an Niere, Harnblase, Kehlkopf oder Kehldeckel. Während die Afrikanische Schweinepest ausschließlich Schweine befällt, ist die Aujeszkysche Krankheit oder Pseudowut auch für Hunde und Katzen gefährlich. Im Landkreis Kulmbach wurde 2016 kein infiziertes Wildschwein entdeckt, wohl aber in den Landkreisen Bayreuth, Lichtenfels und Forchheim. "Diese Krankheit wird in Zukunft ein Thema sein", prophezeite Schurr.



Problem: Schwarzwild

"Wir haben ein Schwarzwildproblem", sagte Landrat Klaus Peter Söllner. Er bezog sich damit auf die Schäden, die Wildschweine auf Feldern und Grünflächen anrichten. Diese nähmen mit wachsenden Beständen zu. Verpflichtet zum Schadensersatz ist die jeweilige Jagdgenossenschaft, der Zusammenschluss der Flächeneigentümer innerhalb eines Reviers. "Einige Jagdgenossenschaften in der Region sind schon jetzt nicht mehr finanziell leistungsfähig", sagte Söllner. Auf Unterstützung durch den Freistaat warte man derzeit vergebens. Das ganze System stehe auf dem Prüfstand.



Stadtsteinachs Bürgermeister Roland Wolfrum lobte die Partnerschaft von Jägern, Landwirten und Behörden in der Region. Der versammelten Jägerschaft rief er ermunternd zu: "Bleiben Sie am Ball, ohne Sie wäre unsere Landschaft ärmer."



Hinter der Jagd steht Kulmbachs OB Henry Schramm. Er sagte: "Die Jäger erfüllen eine wichtige Aufgabe, die nicht nur mit Spaß verbunden ist." Jäger seien auch bei Frost und Kälte draußen und müssten sich so manche Kritik anhören.



Dirk Lüder, neuer Bereichsleiter der Abteilung Forsten am Kulmbacher Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF),wies darauf hin, dass seine Förster nach wie vor gemeinsame Revierbegänge anbieten für Jäger und Waldbesitzer, um die Wald-Wild-Situation anhand einzelner Flächen zu diskutieren. Nächstes Jahr stehen erneut Vegetationsgutachten an, die als Grundlage für die Abschusspläne für das Rehwild dienen.



Kreisjagdberater Clemens Ulbrich betonte nachdrücklich: "Wald funktioniert nur mit Wild." Es müsse vermieden werden, dass den Jägern durch Steigerung des Abschusserfüllungsdrucks die Freude an der Jagd genommen werde.



Auch ein Waschbär dabei

Im Jagdjahr 2016/17 (vom 1. April 2016 bis 31.März 2017) wurden 3684 Rehe erlegt, 206 mehr als im Vorjahr. Damit ist das Dreijahres-Soll landkreisweit zu 34 Prozent erfüllt. Nicht gebrochen wurde der Streckenrekord für Wildschweine aus dem Vorjahr. 2016/17 waren es 1334, 98 weniger als im Jahr davor. In der Jagdstrecke des Landkreises Kulmbach tauchen auch ein Waschbär und zwei Marderhunde auf. Beide Arten sind nicht heimisch in Deutschland, breiten sich jedoch immer weiter aus. Die possierlichen Pelztiere sind Allesfresser und stellen vor allem eine Bedrohung für bodenbrütende Vogelarten dar, zum Beispiel für das gefährdete Braunkehlchen.



"Hat keine Trophäe auf, schützen wir trotzdem", sagte Harald Höhn aus Kasendorf mit einem Schmunzeln. Denn es sei ein Vorurteil, dass den Jägern nur das jagbare Wild am Herzen liege. Höhn hielt einen Vortrag zur Lebensraumgestaltung im Niederwildrevier, von der nicht nur Fasane und Feldhasen profitieren, sondern auch eine Vielzahl von Singvogelarten und Insekten. Dazu gehört das Schaffen von landschaftlichen Strukturen, wie etwa Hecken, Schilf- und Grasstreifen, Wildäcker oder sogenannte Lerchenfenster. Letztere sind mehrere Quadratmeter große Freiflächen in Getreide-, Raps- oder Maisäckern. Dazu wird die Sämaschine einfach kurz angehoben. Für jedes Lerchenfenster können Landwirte eine Förderung von zehn Euro beantragen. Die Rotmaintäler, vor allem die Gegend um Oberzettlitz, sind Vorzeigeflächen für solche Maßnahmen.



Am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr lädt der Landesbund für Vogelschutz ein zum Vortrag "Lebendiges Rotmaintal - die außergewöhnlich reiche Vogelwelt zwischen Melkendorf und Oberzettlitz" im Gasthof Räther in Oberzettlitz.