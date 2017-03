"Für jeden die perfekte Droge"

"Ich war ein asozialer Junkie. Ich war kerngesund und habe alles dafür getan, mich krank zu konsumieren", öffnet Dominik Forster seinen Vortrag. Wie krank ihn die jahrelange Sucht gemacht hat, schildert er gestern knapp 100 jungen Männern im Saal der Jugendhilfe Fassoldshof in Mainleus. Schonungslos erzählt er vom Weg in die Sucht, vom Absturz und vom körperlichen und psychischen Verfall.



Seinen Tiefpunkt erreicht der mittlerweile 28-Jährige im Jahr 2010. Er sitzt in seiner heruntergekommenen Wohnung und wird von Halluzinationen geplagt. Mit einer Nagelschere versucht er sich die imaginären Käfer unter der Haut herauszupulen. Am ganzen Körper meint er Ungeziefer zu erkennen, verletzt sich stundenlang selbst. Seine tägliche Ration in diesem Stadium sind fünf Gramm Speed, ein Gramm Koks und ein Gramm Crystal. Bis zu 13 Tage entzieht er sich dem Schlaf. Sein selbstzerstörerisches Konzept: "Einfach immer mehr konsumieren, dann geht es mir wieder besser."



Schonungslose Prävention



Präventionsunterricht fängt bei dem Nürnberger nicht mit Slogans wie "Keine Macht den Drogen" an. Er sehe das Ganze realistisch. "Wer jetzt rausgeht und sich Drogen besorgt, hat das geilste Jahr seines Lebens vor sich", sagt er. Für jeden gebe es die perfekte Droge. Seine "Superdrogen" seien eben Speed und Crystal gewesen, die aufputschend wirken. Er will, dass seine Zuhörer verstehen, was die Droge mit einem macht. Was hat man zum Beispiel von Heroin? "Geiles Gefühl" schlägt ein Schüler vor. Forster beschreibt es mit anderen Worten: "Setz dir einen Schuss und piss dir dabei in die Hose, und du bist der glücklichste Mensch der Welt."



Harte Sprache



"Mit Crystal kannst du jeden ficken, den du willst." ist ein Satz von Forster, der hängenbleibt. Es ist diese Sprache, die Außenstehende erschreckt, bei den Schülern allerdings ankommt. Er zitiert aus seinem autobiografischen Buch "crystal.klar", liest vermeintlich lustige Geschichten aus der Drogenzeit vor. Das Publikum lacht, es gibt Zwischenrufe. Bis der vermeintlich Spaß in unschöne Szenen umschlägt: Forster, der versucht seinem Kumpel, der betäubt am Boden liegt und zu ersticken droht, zu helfen - selbst aber gelähmt vom Rausch und reaktionsunfähig ist. Der Saal ist still.



Mit 17 hat er das erste Mal Speed genommen. "Jeder Speed-Trip war geiler als der davor", sagt er. Einen Grund aufzuhören, habe es nicht gegeben. Und so ging der Abstieg weiter, bis er selbst Drogen verkauft und irgendwann in seinem Bad steht, die Nagelschere in der Hand. Die Geschichte von Dominik Forster endet vorerst in der Hochsicherheitsjugendhaftanstalt Ebrach. 1,5 Kilo Speed findet die Polizei in seiner Wohnung, zwei Jahre und sechs Monate sitzt er ab. Die Zeit hinter Gittern beschreibt er als "Hölle".



Nach Haft und Therapie bekommt er weder Job noch Wohnung. Privatinsolvenz und Schulden im fünfstelligen Bereich warten auf ihn. Erst das Programm "Über den Berg" hilft ihm wieder auf die Füße: Wandern als Resozialisierungsmaßnahme. Er beschließt, seine Geschichte aufzuschreiben, beginnt, Vorträge an Schulen zu halten. Heute ist er selbstständig, das zweite Buch soll im Herbst herauskommen. Dass er den Jugendlichen die Drogen nicht ausreden könne, sei ihm bewusst. Man müsse feiern gehen, um erwachsen zu werden, sich ausprobieren. Was seine Geschichte bewusstmachen soll: "Es kann eben ganz schnell passieren, dass man abkackt."







Interview: "Meine Geschichte ist der Türöffner"



Den Begriff "Drogenprävention" findet er laut eigener Aussage "scheiße". Seine Methode, er nennt es Drogen-Briefing, sei nachhaltiger und auf Augenhöhe. Wir haben mit Dominik Forster gesprochen.



Bayerische Rundschau: Was unterscheidet Ihre Vorträge, von anderer Präventionsarbeit?



Dominik Forster: Es ist keine Veranstaltung, bei der alle zuhören und leise sein müssen. Wenn, dann weil es sie interessiert. Manche sind sehr zurückhaltend, andere jubeln und bringen sich ein. Typisch frontaler Präventionsunterricht funktioniert nicht. Mein Ziel ist, dass irgendwann eine Art Event daraus wird.



Ab welchem Alter machen die Veranstaltungen Sinn?



Ab der siebsten Klasse. Wobei es sehr unterschiedlich ist, es gibt siebte Klassen, die noch keine Ahnung haben, und siebte Klassen, da ist es schon zu spät.



Die Sprache, die Sie verwenden, ist sehr hart.



Ja, aber die Schüler feiern das ab, die sind begeistert. So reden die eben und verwenden Begriffe wie ,Opfer' oder ,Spast'. Man kann ihnen nur was erklären, wenn man auf der gleichen Ebene ist. Das schaffe ich durch die Sprache. Ich rede mit denen auf Augenhöhe.



Woran merkt man, dass die eigene Arbeit etwas bringt?



Schüler sind immer cool, keiner will Fragen stellen. Aber nach jedem Auftritt bekomme ich zehn bis 20 E-Mails, in denen mir Schüler ihre Geschichten erzählen und nach Hilfe suchen. Diese Schicksale von teilweise erst 13-Jährigen sind sehr ergreifend - das sind ja noch Kinder.



Wie reagieren Sie auf diese Nachrichten?



Ich versuche genau herauszufinden, was das Problem und die Geschichte dahinter ist. Dann kann ich vermitteln. Ich stehe in Kontakt mit Drogenberatungsstellen und bin selbst auch Mitbegründer eines gemeinnützigen Vereins für Prävention.



Wie schaffen Sie es, dass die Schüler Ihnen vertrauen?



Ich errege mit meinen Vorträgen Aufmerksamkeit, vor allem mit der Sprache. Da ist meine Geschichte der Türöffner. Ich will vermitteln, dass sie sich jederzeit an mich wenden können. Wenn die mir dann schreiben, hab ich schon gewonnen und kann versuchen zu helfen.



Wie ist die Zukunftsplanung ?



Das zweite Buch erscheint im Herbst, das dritte Buch ist auch schon in Arbeit. Diese Arbeit ist nach den Drogen das Allererste in meinem Leben, das ich richtig will. Es gibt keinen Plan B. Es ist mein wichtigster Antrieb.





Das Gespräch führte Anna-Lena Deuerling