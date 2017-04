Frontal gegen Baum: Mann verbrennt bei Kulmbach im Auto

von JOCHEN NÜTZEL

In seinem Auto kam am Donnerstagvormittag ein 56 Jahre alter Mann auf der Kreisstraße von Trebgast nach Kulmbach ums Leben. Nachdem der Wagen gegen einen Baum geprallt war, brannte er vollkommen aus.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer gegen 10.30 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße von Trebgast in Richtung Kulmbach unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto kurz vor dem Ortsteil Maierhof in einer leichten Rechtskurve geradeaus von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.



Der Wagen fing sogleich Feuer, so dass es den Ersthelfern unmöglich war, sich dem Fahrzeug zu nähern und Erste Hilfe zu leisten.



Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, bargen die Einsatzkräfte den leblosen Fahrer aus dem Autowrack. Es dürfte sich dabei um den 56-Jährigen aus Kulmbach handeln. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Stadtsteinach bei der Klärung der Unfallursache.



Die Kreisstraße wird für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn noch bis gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt bleiben. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 40.000 Euro.