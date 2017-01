Freitag, der 13. - Der Unglückstag, der Glück bringt

von MATTHIAS BEETZ

Den geplanten Zahnarzttermin absagen? Mit der Führerscheinprüfung doch noch eine Woche warten? Die Flugreise lieber schnell noch umbuchen? Und was passiert, wenn eine schwarze Katze den Weg kreuzt? Oder eine Leiter ihn versperrt? Wen die Angst vor Freitag, dem 13., umtreibt, der hat es im Jahr 2015 tatsächlich schwer. Gleich dreimal steht ein solcher "Unglückstag" im Kalender, während er es normalerweise maximal auf zwei Eintragungen bringt.



Freitag, der 13. Februar, ist zum Glück schon vorbei. Und bis zum Freitag, dem 13. November, ist noch lange hin. Pech für alle Abergläubigen: Freitag, der 13. März, das ist heute. Doch das Image der "Unglückstages", es wandelt sich scheinbar.



Der ganz dezente Hinweis

Waschen, Färben, Dauerwellen am Freitag, den 13.? "Überhaupt kein Thema", sagt Anita Heinisch vom Frisiersalon Ploner in Stadtsteinach. Für die Kunden - ob weiblich oder männlich - spiele das Datum bei der Terminauswahl keine Rolle, betont die Friseurin. Auf Nummer sicher geht die Presseckerin trotzdem: Wenn die Kundschaft anruft, sagt sie einen Freitag, den 13., ganz dezent an...



Was auch im Martinshof in Vorderreuth geschieht. "Da hat sich noch nie jemand dran gestört", berichtet Gisela Richter über die Belegung von Zimmer Nummer 13. Sie weiß sehr wohl davon, dass manche Hotels diese Zimmernummer aussparen oder in Hochhäusern oftmals der 13. Stock "fehlt". Der Landgasthof in dem kleinen Stadtsteinacher Ortsteil hat mehr als 13 Zimmer - und besagte Zahl wie selbstverständlich vergeben. "Da hat keiner drauf geachtet", sagt Gisela Richter. Aberglaube spiele in dem kleinen Ort - hoch über Stadtsteinach gelegen - keine Rolle.



Claudia Hoffmann vom Tui Travel Star Reisebüro in Untersteinach ist seit 25 Jahren im "Urlaubsgeschäft". In ihrer gesamten Laufbahn ist es ihr noch kein einziges Mal untergekommen, dass jemand Antritt oder Ende einer Urlaubsreise nur deswegen ausgespart oder umgebucht hat, weil er an einem "Unglücksfreitag" nicht im Flugzeug sitzen wollte. "Das hat noch nie eine Rolle gespielt", sagt sie.



Herzhaft lachen muss Schulleiter Michael Pfitzner auf die Frage, ob an der Stadtsteinacher Grund- und Mittelschule Kurzproben oder andere Arbeiten nach Möglichkeit an einem Freitag, den 13., nicht geschrieben werden. "Das ist ein Tag wie jeder andere", erklärt Pfitzner und betont, dass das natürlich auch für geplante Ausflüge oder andere Unternehmungen gilt.



Seine Nachfrage in die Runde von Schülern, ob sie denn bei einem Lehrer schon einmal um "Gnade" oder den Aufschub eines Tests an einem solchen Tag gebeten haben, bleibt ohne Ergebnis. Darüber hat sich offenbar noch niemand Gedanken gemacht.



Und er selbst? "Na ich hätte nichts dagegen, wenn mir mein Arbeitgeber an einem Freitag, den 13., frei geben würde. Und ich wäre unendlich dankbar, wenn er dann auch noch eine Dienstfahrt zum Skifahren anordnen würde..."



Positives Denken versetzt Berge

Ganz anders die Situation für Günther Ott. Der Fahrlehrer aus Stadtsteinach hat sehr wohl mit dem Thema Freitag, der 13., zu tun - und zwar immer und immer wieder. Denn: "Meine Fahrprüfungen finden grundsätzlich freitags statt."



Dass seine Schüler davon nicht unbedingt begeistert sind, weiß er. Aber: "Man muss den Leuten dann eben auch klar machen, dass Freitag, der 13., ein besonderer Tag, ein Glückstag, ist", sagt Günther Ott, der sich in dieser Hinsicht als Psychologe gefordert fühlt. "Positives Denken versetzt Berge", davon ist er überzeugt. Und siehe da: Der Stadtsteinacher hat in all seinen Berufsjahren sogar die Erfahrung gemacht, dass an einem solchen Freitag mehr Schüler als an einem herkömmlichen Freitag ihre Prüfung gleich beim ersten Mal schaffen...



Die Sache mit dem Anhänger

Für Christa Felekidis ist Freitag, der 13., naturgemäß von Belang. Immerhin wurde sie an einem 13. geboren. "Da werde ich sehr oft drauf angesprochen", erzählt die Stadtsteinacherin, betont aber sogleich, dass sie persönlich von dem Aberglauben nichts hält. "Wer im Weiberballett mittanzt, der glaubt nicht an so was", sagt sie schmunzelnd und verrät, dass sie den 13. eigentlich als Glückstag ansieht.



Das war auch der Grund dafür, dass sie sich in jungen Jahren auf die Suche nach einem Anhänger mit der Zahl 13 machte. Doch sie hatte über viele Jahre Pech: Nicht einmal bei einem Besuch bei der Verwandtschaft in Griechenland, wo die 13 übrigens in Verbindung mit dem Dienstag als Unglücksdatum gilt, sei sie fündig geworden; alle anderen Datumszahlen habe es in Hülle und Fülle gegeben. Erst Jahrzehnte später habe sie einen passenden Anhänger mit der Zahl 13 für ihr Kettchen entdeckt. Und den trägt sie noch heute...



Tierarzt Dr. Thomas Dittus, feiert ebenfalls am Freitag, dem 13., Geburtstag. "Ein Tag wie jeder andere", sagt er mit Hinweis auf die Arbeit. Und die beschert dem Tiermediziner heute eine Tagung der Bundestierärztekammer im fernen Berlin.



Dass der "Unglückstag" bei der Vergabe von Operationsterminen in der Stadtsteinacher Tierklinik Bedeutung hätte, davon ist ihm nichts bekannt. "Wir haben auch am Freitag einen vollen OP-Plan." Die Gesundheit der Haustiere sei den Besitzern offenbar wichtiger als Aberglaube. Allerdings: Tierhalter, die Wunschtermine für Operationen nach dem Mondphasenkalender geäußert haben, sind ihm schon mehrmals untergekommen. Aber das ist eine andere Geschichte....



Statistik

Auswertungen von Unfalldaten haben ergeben, dass sich an einem Freitag, dem 13., nicht mehr Verkehrsunfälle mit schwerem Sachschaden ereignen als an einem Freitag, dem 6. oder 20. Eine Untersuchung der Unfallmeldungen im Jahr 2009 durch den ADAC hat ergeben, dass an einem Freitag, dem 13., die Anzahl der Unfallmeldungen 894 betrug, während an anderen Tagen 975 Unfälle gemeldet wurden.



Andere Länder, anderer Aberglaube

Nicht überall auf der Welt ist Freitag, der 13., ein besonderes Datum. In den spanischsprachigen Ländern und in Griechenland gelten Dienstage, die auf den 13. eines Monats fallen, als Unglückstage. In Italien gilt Freitag, der 17., als ein Unglücksdatum.