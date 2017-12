Es hört nicht auf: Diesmal wurde in Naila ein Audi geklaut

Obwohl der Polizei - wie berichtet - bei Wunsiedel jüngst eine Audiknackerbande ins Netz ging, hören die Diebstähle nicht auf. In der Nacht zum Freitag wurde bei einem Autohaus in der Bahnhofstraße ein drei Jahre alter Audi Q7 entwendet. Das weiße und PS-starke Fahrzeug hatte einen Zeitwert von 37 000 Euro.Von einem in der Nähe abgestellten VW wurden die amtlichen Kennzeichen HO-PH 100 gestohlen, die wahrscheinlich am Q7 angebracht wurden. Damit dürften die Diebe davongebraust sein.Das Fachkommissariat der Kripo Hof (für Hinweise: Telefon 09281/7040) prüft auch Zusammenhänge mit den Autodiebstählen der vergangenen Tage. So wurde vor zwei Wochen im Wohngebiet Weiher in Kulmbach, in Drosendorf bei Bamberg und in Pegnitz mehrere Audi A4 Avant entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass organisierte Banden am Werk sind, die sich auf hochwertige Fahrzeuge - unter anderem Audi - spezialisiert haben.