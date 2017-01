Ein Wintertraum im Landkreis Kulmbach

von ALEXANDER HARTMANN

Erich Wilfert aus Hof schnallt die Skier ab. "Traumhafte Bedingungen, traumhaft gespurt", schwärmt der Hofer, der am Freitag am Walberngrüner Gletscher im Outdoor-Parc Frankenwald seine Runden gedreht hat.

Herrlicher Sonnenschein und eine Schneeauflage von über einem halben Meter: Es herrschen auch im Raum Kulmbach Wintersport-Bedingungen, die kaum besser sein könnten. Allein am Gletscher, der an der Landkreis-Grenze Kulmbach-Hof liegt, sind sechs Loipen präpariert. Nummer fünf ist auch die Flutlichtloipe, die dienstags bis freitags von 17.30 bis 20.30 Uhr befahren werden kann. Loipeneinstieg ist am Sportheim.



Bis zu sechs Stunden im Einsatz

"Alle Strecken sind in einem wirklich guten Zustand", sagt Wilfried Vogel, Abteilungsleiter der SG Gösmes-Walberngrün, der in den letzten Tagen jeweils drei bis sechs Stunden im Einsatz war, um die Pisten zu präparieren.

In Presseck gibt es vier Loipen mit drei, fünf, zehn und 20 Kilometern Länge. Start ist auch dort am Sportheim. "Am Samstag ab 9 Uhr wird frisch gespurt", verspricht Peter Michalka, der die Arbeit im Auftrag der Gemeinde durchführt. Wie er mitteilt, kann auch die 2,5 Kilometer lange Flutlichtloipe am Kirchberg befahren werden - dienstags und donnerstags zwischen 18 und 22 Uhr.



Wer in Kupferberg die Skier anschnallt, dem stehen eine zwei und eine 15 Kilometer lange Runde zur Verfügung, die an der Hütte des Skiclubs beginnen.



Kunsteisbahn am Görauer Anger

Langläufer werden auf der Suche nach gespurten Strecken auch am Görauer Anger fündig Der Skiclub Jura Zultenberg hat eine 3,5 Kilometer lange Loipe über Prehlitz Richtung Kasendorf und eine fünf Kilometer lange Richtung Azendorf präpariert. Einstieg ist am Ortseingang. Am Loipenplatz hat Vorsitzender Klaus Amschler auch für eine Attraktion gesorgt. Er hat eine Kunsteisbahn mit 120 Quadratmetern Fläche angelegt.



Auch Abfahrer kommen in Landkreis Kulmbach auf ihre Kosten: am einzig übrig gebliebenen Skihang in Heinersreuth bei Presseck. Der Birkenholzlift ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr sowie freitags ab 13 Uhr geöffnet.