Die Kunst eines "hidden champions"

von HORST WUNNER

Es ist eine Offenbarung: Jahrelang unter Verschluss gehalten, geschlummert in seinem Bauernhaus in Warmensteinach, kommen sie jetzt ans Tageslicht für die Öffentlichkeit, lassen staunen über so viel handwerkliches und detailliertes Können. Insgesamt 24 Exponate des Künstlers Peter A. Haub sind in der Galerie Eishaus des Neudrossenfelder Bräuwercks zu sehen.

Der gebürtige Bayreuther, der zwei Jahre in Spanien lebte, sich dort inspirieren ließ, kehrte später zurück und war Lehrbeauftragter für Malerei an der Bayreuher Universität und unterrichtete an verschiedenen Gymnasien der Richard Wagner-Stadt.

Mit seinem Blick für das Außergewöhnliche zeigt er die Wunden der Welt, den Schrecken der Kriege, die Unvernunft der Menschen. Wirbt durch seine Zeichnungen für den Frieden, wofür er schon vom früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker belobigt wurde. Öl und Mischechnik sind seine Markenzeichen, die aufwändige Technik der Radierung beherrscht er ebenso exquisit.

Laudator Jürgen Zink bezeichnete ihn bei der gut besuchten Vernissage als "Hidden Champion" in der oberfränkischen Kunstszene, als einen, dem der Inhalt seiner Arbeiten wichtiger ist als die Karriere. Das spürt man beim Betrachten seiner Werke, die von der altmeisterlichen Darstellung bis zum phantastischen Realismus reichen, völlig unterschiedliche Assoziationen wecken.

Das "Diptychon" ist so ein Beispiel, wo tanzend am Abgrund die Not heraus geschrien wird oder gebückt auf losen Brettern hockend die Verzweiflung ein Gesicht bekommt. Das Ganze eingebettet in liebliche Dorflandschaft mit Weinbergen und Fluss - der Gegensatz könnte nicht größer sein.

"Die 7 Plagen und der Tänzer",bekannt auch als die sieben Todsünden, beweisen die Kraft und die Genialiät seines Geistes, so authentisch kommen Gesichter, Mimik und zeitgenösssiche Kleidung der früheren Jahrhunderte zur Geltung. Dieses Bild könnte auch in der Alten Pinakothek in München oder im Nürnberger Germanischen Museum hängen.

"Die vier Hexen", kopflos, das Auge des Besuchers dadurch unweigerlich auf die Nacktheit richtend, die sonst verborgen ist: Die Scham, üppige Brüste, muskulöse Hintern, die Glieder in Stümpfe übergehend. Verletzlich, trotz aller Sexsymbole.

Haub ist ebenso ein Perfektionist, ein Gestalter des Punktuellen, des sich in feinsten Verästelungen Verlierens. In den Radieringen sind irrationale Momente eingebaut, manchmal überrascht ein Hauch von Poesie, wenn der Künstler auf den Spuren von Jean Paul wandelt. Dörfliche Idylle, ein fränkisch zufriedenes Gesicht kontrastieren zu Schreckgestalten. Die Seele von Haub muss facettenreich sein.

Nach der Vernissage denkt er kurz nach, warum er sich nach fast zwei Jahrzehnten wieder zu einer Ausstellung überreden ließ: "Mein Kunstfreund Stephan Klenner-Otto regte das an, das schöne Ambiente des Eishauses und die Freundlichkeit des Neudrossenfelder Bürgermeisters Harald Hübner gaben letztlich den Ausschlag".

Letzterer nannte den Künstler einen Mann, der sich mit Themen auseinandersetzt, die zeiltlos bleiben. "Kunst ist Nahrung für unser Gehirn, Haub füttert es", brachte es der Bürgermeister auf den Punkt.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 7. Mai, geöffnet, jeweils am Samstag und Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr.